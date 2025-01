Libero e Virgilio Mail in down: migliaia di utenti senza accesso

Un nuovo blackout ha colpito questa mattina i servizi di posta elettronica Libero Mail e Virgilio Mail, lasciando migliaia di utenti italiani impossibilitati ad accedere alle proprie caselle di posta. Il disservizio, iniziato alle 10:00 del 31 gennaio 2025, sta interessando l’intero territorio nazionale, come confermano le numerose segnalazioni registrate sulla piattaforma Downdetector.

La situazione appare particolarmente critica considerando che la Status Page ufficiale di Libero non riporta alcuna anomalia in corso, alimentando la frustrazione degli utenti che si stanno riversando sui social media per manifestare il proprio disappunto. ItaliaOnline, la società responsabile della gestione di entrambi i servizi mail, mantiene al momento un silenzio che non fa che aumentare le preoccupazioni degli utilizzatori.

Il problema richiama alla memoria un episodio analogo accaduto nel gennaio 2023, quando un’interruzione prolungata aveva paralizzato i servizi per diversi giorni consecutivi. Anche in quell’occasione, il ripristino era stato seguito da settimane di funzionamento irregolare.

L’impatto del disservizio è particolarmente grave considerando l’ampio utilizzo di questi account email sia in ambito professionale che personale. Le segnalazioni, che continuano ad aumentare su Downdetector, evidenziano come il problema sia diffuso in modo uniforme su tutto il territorio italiano.

In assenza di comunicazioni ufficiali sulle cause del malfunzionamento e sui tempi di ripristino, cresce il dibattito sull’affidabilità dei servizi di posta elettronica gratuiti. Molti utenti stanno già valutando il passaggio a provider alternativi, mentre emerge la necessità di un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per prevenire simili interruzioni in futuro.

I possessori di account Libero Mail e Virgilio Mail sono invitati a monitorare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti, anche se al momento non sembrano esserci indicazioni concrete sulla risoluzione del problema.