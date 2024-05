L'ICO di Dogeverse raggiunge il traguardo dei 15 milioni di dollari e i trader dicono che sarà la prossima grande meme coin

Il nuovo progetto multichain Dogeverse (DOGEVERSE) è diventato un tema caldo nelle ultime settimane. La sua ICO ha già raggiunto il traguardo dei 15 milioni di dollari e molti trader la definiscono la prossima grande novità nel settore delle meme coin.

L’approccio multichain di Dogeverse unisce i trader attraverso i meme

Dogeverse mira a essere il primo token meme veramente multi-chain al mondo.

Ispirato dai viaggi di Cosmo, il cane mascotte del progetto, Dogeverse mira a unire le comunità crypto su diverse blockchain attraverso il potere dei meme.

Per fare ciò, Dogeverse utilizzerà una tecnologia che gli consentirà di estendersi su sei diverse chain, come Ethereum, BNB Chain e Solana.

Questa tecnologia includerà Wormhole e Portal Bridge, e consentirà ai possessori di DOGEVERSE di trasferire i propri token tra chain supportate mantenendo il pieno controllo. Tuttavia, questo approccio non è solo un espediente.

È progettato per amplificare la portata di Dogeverse, aumentare la liquidità e migliorare l’utilità per i possessori del token. Gli appassionati di meme coin non saranno più confinati in una singola blockchain.

Oltre alle capacità multi-chain, il progetto avrà anche un’app di staking integrata per i possessori di token. Attualmente, gli staker di DOGEVERSE possono guadagnare ricompense pari al 62% all’anno.

Nel complesso, combinando l’interoperabilità cross-chain con opportunità di reddito passivo, il team di Dogeverse mira a portare le meme coin al livello successivo.

L’ICO di Dogeverse supera i 15 milioni di dollari in vista delle quotazioni DEX

L’hype che circonda l’ICO di Dogeverse è stato impressionante.

In poco più di un mese, il progetto ha raccolto 15 milioni di dollari da trader al dettaglio – e c’è ancora tempo per i nuovi arrivati per entrare in azione.

Durante l’attuale fase dell’ICO, i token DOGEVERSE sono disponibili per $ 0,00031 ciascuno. Ma quel prezzo non durerà a lungo poiché la vendita dei token è ormai giunta alla fase finale.

Una volta terminata l’ICO, il team di Dogeverse ha già segnalato che la sua prima quotazione DEX avverrà poco dopo per soddisfare la domanda degli investitori.

Per fornire liquidità a questa quotazione, sono stati stanziati 20 milioni di token, che rappresentano il 10% dell’offerta totale.

Se tutto va secondo i piani, gli sviluppatori non hanno escluso di perseguire listing CEX in futuro. Tuttavia, tali quotazioini dipenderebbero dalle prestazioni di Dogeverse dopo il suo lancio iniziale.

Per ora, il team è concentrato nel portare le capacità multi-chain di Dogeverse alle masse.

Le star di YouTube spingono Dogeverse e scatenano i social media

Dogeverse ha anche attirato l’approvazione di voci influenti nel settore crypto.

Diversi YouTuber famosi hanno sostenuto l’ambizioso progetto cross-chain.

In particolare, ClayBro, che ha oltre 128.000 iscritti, ha dichiarato in un recente video che Dogeverse potrebbe essere “destinato a crescere” una volta raggiunto il mercato.

Anche il collega YouTuber Crypto Gains ha elogiato Dogeverse in un video rivolto ai suoi 130.000 iscritti.

Crypto Gains si è concentrato sull’importante aumento di fondi visto finora nell’ICO di Dogeverse, suggerendo che potrebbe fornire le basi per un trend crescente nelle settimane successive al lancio del token.

Queste approvazioni da parte di ClayBro e Crypto Gains hanno suscitato un enorme interesse sui social media. Ad esempio, il seguito Twitter di Dogeverse è cresciuto fino a raggiungere oltre 16.400 utenti.

Lo slancio non si è limitato ai soli social media. Le testate crypto come Cointelegraph hanno parlato di Dogeverse, introducendo il token a un pubblico più ampio in un momento in cui le meme coin stanno guadagnando popolarità.

In definitiva, resta da vedere se Dogeverse sarà all’altezza della sua visione ambiziosa.