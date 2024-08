L'ICO di PlayDoge si avvicina ai 6 milioni di dollari mentre i trader prevedono una rapida crescita per il token P2E

PlayDoge (PLAY) sta facendo parlare di sé mentre la sua fase ICO si avvicina al traguardo dei 6 milioni di dollari. Questa nuova meme coin, che ha un tocco Play-to-Earn, sta attirando un’enorme attenzione da parte degli investitori.

E un esperto di criptovalute ha persino previsto che il prezzo di PLAY potrebbe salire alle stelle quando arriverà sugli exchange.

L’avventura nostalgica di PlayDoge in ambito crypto ti aspetta

Quindi, di cosa si tratta PlayDoge? Immagina di avere un animale domestico Tamagotchi degli anni ’90, basato sulle criptovalute.

Questa è la configurazione ddi PlayDoge. Il gioco ti consente di prenderti cura di un Doge virtuale, simile all’amato personaggio meme Shiba Inu. Gli dai da mangiare, ci giochi e ti assicuri che si diverta. E mentre fai tutto questo, verrai ricompensato con token PLAY.

Il gioco di PlayDoge ti catapulta anche in alcune avventure 2D old school, un’atmosfera simile a Super Mario. C’è persino una classifica mensile in cui i migliori “genitori di animali domestici” riceveranno token PLAY bonus.

Questo mix di nostalgia, meme e utilità delle criptovalute è ciò che fa impazzire la gente. Il team di PlayDoge ha combinato questi tre aspetti per creare un ecosistema unico nel suo genere.

Non sorprende che questa configurazione sia stata accolta bene dagli investitori con la pagina Twitter di PlayDoge che ha ora oltre 6.600 follower, mentre il canale Telegram del progetto vanta 12.500 membri. CoinSniper ha persino classificato il token PLAY nella sua lista dei migliori prossimi lanci di criptovalute.

Gli esperti approvano PlayDoge mentre la prevendita si avvicina a una pietra miliare fondamentale

La prevendita di PlayDoge è in fiamme e si sta avvicinando il traguardo dei 6 milioni di $. Gli investitori si stanno affrettando ad acquistare token PLAY a 0,00524 $ ciascuno prima che il prezzo salga.

Una volta terminata la prevendita, il team punta alle quotazioni in borsa. Crypto Gains, uno YouTuber con oltre 135.000 iscritti, ha recentemente pubblicato un video su PlayDoge parlando del potenziale di PLAY di produrre “guadagni esplosivi”.

E non è il solo. Un altro YouTuber, Crypto Mischief, sta definendo PlayDoge il “prossimo grande progetto di criptovalute”.

Approvazioni come queste, specialmente per una iniziativa così nuova, sono fondamentali per creare slancio. È come un effetto valanga; più passaparola online su PlayDoge, più persone vogliono investire nella prevendita. Se questo ciclo continua, molti credono che PLAY salirà alle stelle dopo la quotazione.

La distribuzione dei token e la posizione di mercato P2E suggeriscono il successo futuro per PlayDoge

Il team di sviluppo ha accantonato metà dei 9,4 miliardi di token PLAY per la prevendita: 4,7 miliardi di token in palio.

Non si sono dimenticati della community, con il 6,5% destinato alle ricompense. La liquidità dell’exchange ottiene una quota dell’11,5%, mentre i fondi di marketing e di progetto ottengono ciascuno il 10%. E per gli HODLer là fuori, il 12% è accantonato per lo staking.

Ora, concentriamoci sul gioco P2E.

Il mercato del gaming P2E ha un valore di quasi 10 miliardi di $, con un volume di trading giornaliero che raggiunge i 731 milioni di $. Non sono numeri da poco.

Pesi massimi come Floki (FLOKI) e Axie Infinity (AXS) sono ancora in gioco, ognuno dei quali cerca di diventare leader di mercato. Quindi, dove si inserisce PlayDoge?

Mentre altri giochi riguardano la lotta e la raccolta di oggetti rari, PlayDoge è più incentrato sulla nostalgia. È un approccio diverso in un mercato che sta diventando saturo di giochi sempre uguali.

Facendo leva sul legame emotivo dei giocatori con i giochi classici, PlayDoge potrebbe davvero distinguersi. Solo il tempo ci dirà se sarà così.

Ma se gli sviluppatori manterranno fede alle promesse, potremmo assistere a qualcosa di davvero entusiasmante nel settore P2E.