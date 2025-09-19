Lidl Plus e ho Mobile: codice HOLIDL10 per 10 euro di ricariche

La collaborazione tra Lidl Plus e ho Mobile introduce una nuova iniziativa che punta a rendere ancora più conveniente il passaggio a un nuovo operatore. Si tratta di una proposta pensata per chi desidera risparmiare sulla gestione della propria linea telefonica senza rinunciare alla semplicità e all’immediatezza delle procedure digitali. La possibilità di ottenere ricariche omaggio fino a 10 euro rappresenta un incentivo concreto per chi, nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 5 ottobre 2025, sceglierà di attivare una nuova SIM o eSIM tramite portabilità del numero, sfruttando la forza di due brand riconosciuti per la loro attenzione al cliente.

Come funziona la promozione mobile

Il cuore dell’iniziativa risiede nell’utilizzo del codice promozionale HOLIDL10 durante la fase di acquisto online di una nuova linea ho Mobile. L’offerta si rivolge esclusivamente agli utenti in possesso dell’app Lidl Plus, i quali, seguendo una procedura intuitiva, potranno accedere a un bonus suddiviso in due accrediti: il primo di 5 euro subito dopo la corretta attivazione della portabilita del numero e il secondo, sempre di 5 euro, dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta selezionata.

Per partecipare alla promozione, basta acquistare una nuova SIM fisica o digitale sul sito ufficiale di ho Mobile e inserire il codice HOLIDL10 nell’apposito campo durante la procedura di ordine. È fondamentale richiedere la portabilita del numero da un altro operatore, condizione necessaria per ricevere le ricariche omaggio. Gli utenti possono scegliere tra la consegna della SIM fisica a domicilio, il ritiro presso un punto vendita autorizzato oppure, per chi predilige la rapidità, la ricezione via email del QR Code per l’attivazione immediata della eSIM su dispositivi compatibili.

Tempistiche e modalità di accredito

L’erogazione del primo bonus di 5 euro avviene entro una settimana dal completamento della portabilita del numero, mentre il secondo accredito è previsto entro 7 giorni dal pagamento del primo rinnovo mensile. Questo meccanismo, trasparente e ben definito, garantisce agli utenti una gestione chiara dei tempi di accredito, elemento particolarmente apprezzato da chi cerca offerte senza sorprese. Va sottolineato che il credito bonus ottenuto attraverso questa promozione mobile non è rimborsabile in caso di recesso, differenziandosi così dal credito acquistato tradizionalmente.

Condizioni e limitazioni dell’offerta

L’iniziativa, pur essendo vantaggiosa, presenta alcune limitazioni da tenere in considerazione. La promozione mobile non è cumulabile con altre offerte di ho Mobile come “ho. Ambassador” o “ho.Tanti amici 2.0” e il codice HOLIDL10 può essere utilizzato una sola volta per ciascuna attivazione. Gli accrediti previsti dalla promozione non influenzano la scadenza della SIM né alterano le condizioni economiche dell’offerta sottoscritta.

Per garantire una corretta attivazione, è essenziale che i dati personali inseriti durante la richiesta di portabilità coincidano con quelli dell’intestatario della linea da trasferire. Inoltre, la SIM dell’operatore di provenienza deve essere attiva per ricevere l’SMS di autorizzazione, passaggio indispensabile per completare la procedura senza intoppi.

Un’offerta pensata per la mobilità digitale

La collaborazione tra Lidl Plus e ho Mobile si rivolge in particolare a chi utilizza quotidianamente servizi di connettività in movimento. La compatibilità con eSIM per smartphone e smartwatch consente di attivare la linea in modo completamente digitale, eliminando tempi di attesa e semplificando ogni passaggio. L’affidabilità della rete Vodafone, su cui si appoggia ho Mobile, aggiunge ulteriore valore alla proposta, garantendo copertura e velocità anche per attività come navigazione, streaming e servizi digitali da utilizzare in auto o fuori casa.

Per sfruttare al massimo i vantaggi di questa promozione mobile, è consigliabile verificare attentamente la correttezza dei dati relativi alla linea da trasferire e pianificare il primo rinnovo mensile considerando i tempi di accredito del secondo bonus. Tutte le informazioni dettagliate e le condizioni aggiornate sono disponibili sui canali ufficiali di ho Mobile e sull’app Lidl Plus, punti di riferimento indispensabili per chi vuole restare aggiornato sulle ultime offerte e opportunità di risparmio nel settore della telefonia mobile.