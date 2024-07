L’indice MEMEMEXTUSDT è ufficialmente disponibile sull'exchange BitMEX: un rischio per i meme token?

BitMEX, il popolare exchange crypto, ha lanciato il contratto di swap perpetuo MEMEMEXTUSDT Basket Index, offrendo agli appassionati di meme coin l’opportunità di scommettere sulle prestazioni complessive delle 10 principali meme coin in una volta sola.

In un recente annuncio su X, BitMEX ha equiparato il suo nuovo prodotto all’S&P500 per le meme coin, sebbene con margine in USDT e leva fino a 25x.

Al momento, alcune delle principali meme coin per capitalizzazione di mercato presenti sul nuovo indice sono Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, dogwifhat, Bonk, Floki, Brett, Book of Meme, Mog Coin e Dog Runes.

Cos’è l’indice MEMEMEXTUSDT?

La nicchia delle meme coin ha beneficiato notevolmente della crescente attenzione del mainstream sulle criptovalute. Negli ultimi mesi, c’è stato un aumento di interesse per le meme coin, inclusi nuovi concorrenti come Pepe, Brett, Bonk, Book of Meme e persino dogwifhat.

Il miliardario delle criptovalute e fondatore di Tron, Justin Sun, durante l’evento Token2049, sottolinea l’importanza delle meme coin, affermando che “le meme coin possono sembrare convenzionali, ma riflettono il potere della comunità nelle criptovalute”.

Mentre la mania delle meme coin continua ad affascinare il mercato delle criptovalute, stanno emergendo numerosi strumenti indicizzati per fornire una facile diversificazione e proteggere gli investitori dall’esposizione diretta ai singoli asset.

Proprio di recente, il noto gestore di investimenti VanEck ha lanciato un indice MEMECOIN in grado di tracciare le prestazioni complessive delle migliori 6 meme coin. Questo sviluppo dimostra che anche il settore finanziario tradizionale è interessato a ciò che le meme coin possono offrire. Oltre al re delle meme coin, Dogecoin, altri asset coperti da questo indice sono Shiba Inu, Pepe, dogwifhat, Bonk e Floki.

Sin dal suo lancio, l’indice MEMECOIN di VanEck ha registrato un’adozione impressionante da parte di coloro che cercano di valutare la performance relativa delle loro meme coin preferite in modo da prendere decisioni di investimento informate.

Detto questo, l’ultimo indice MEMEMEXTUSDT di BitMEX è un’alternativa migliore all’indice di VanECK poiché copre più meme coin.

Due meme coin più promettenti che potrebbero entrare nell’indice BitMEX

WienerAI (WAI)

Pur essendo ancora nella sua fase iniziale, WienerAI si distingue come una delle meme coin che potrebbe presto entrare in grande stile nell’indice. WienerAI si distingue dai suoi pari per la sua perfetta combinazione di meme e fondamenti basati sull’intelligenza artificiale.

Sullo sfondo del tema c’è la storia avvincente di un brillante architetto in un ambiente futuristico, che esegue un esperimento sul suo fedele cucciolo con la nobile ambizione di colmare il divario tra gli esseri umani e l’intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre creava la sua magia, una salsiccia venne erroneamente aggiunta al mix. Sorprendentemente, questo incidente ha portato alla creazione di un’intelligenza artificiale più potente e bizzarra di quanto originariamente previsto.

Rimanendo fedele a questa narrazione, WienerAI ha introdotto un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale avanzato, istantaneo, gratuito e adatto ai principianti che fornirà ai trader tutto ciò di cui hanno bisogno per prosperare nel mercato delle criptovalute.

Descritto come il biglietto degli investitori per un trading migliore, WienerAI presenta una tecnologia predittiva in grado di scandagliare il mercato alla ricerca di potenziali opportunità su cui gli investitori possono trarre vantaggio. In sostanza, offre approfondimenti di mercato in tempo reale, suggerimenti di trading e swap senza interruzioni a commissioni zero.

Data la rilevanza delle sue offerte, in particolare in un contesto di estrema volatilità del mercato, gli esperti affermano che WienerAI non è solo un bot, ma un compagno di trading affidabile che alla fine servirà agli obiettivi di investimento dei suoi utenti.

Un’altra attrazione chiave per WienerAI è il suo modello di staking che offre rendimenti redditizi ai primi acquirenti. Secondo il whitepaper del progetto, i premi saranno distribuiti nel corso di due anni.

Per ulteriori informazioni, segui WienerAI su X.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz è un’altra meme coin basata sui cani Doge che probabilmente potrebbe presto ritrovarsi nell’indice BitMEX.

Base Dawgz enfatizza chiaramente la sua utilità multichain, consentendo agli appassionati di meme coin di diverse comunità di interagire con il suo ecosistema senza perdere il pieno controllo dei propri token. Oltre a Base, la meme coin virale è attiva anche su chain importanti come Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche.

Questo attributo di interoperabilità, insieme alle sue numerose strategie incentrate sulla comunità, hanno avuto risonanza presso una comunità di investitori più ampia.

Come parte del suo impegno per migliorare la creatività, l’inclusività della comunità e i premi, Base Dawgz ha progettato un programma Share-to-Earn in cui i membri attivi della comunità potranno assaporare token gratuiti per la loro interazione con la sua pagina sui social media. Creando e condividendo meme su Base Dawgz, i partecipanti potranno accumulare punti che potranno essere scambiati con token DAWGZ dopo la prevendita.

Un altro importante punto di forza di Base Dawgz è la sua offerta di staking, che consente agli investitori di massimizzare i propri token e guadagnare passivamente. Questa offerta gratificante è ora disponibile per tutti gli investitori, indipendentemente dalla catena che utilizzano,

Nel frattempo, la prevendita di Base Dawgz è ancora attiva e ha raccolto quasi 2,4 milioni di dollari, riflettendo la fiducia degli investitori nel suo potenziale. Per gli ultimi aggiornamenti, segui Base Dawgz su X.