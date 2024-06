LinkedIn integra l'AI per migliorare la ricerca del lavoro

LinkedIn, la principale piattaforma per la ricerca di lavoro su scala globale, ha implementato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (IA) per rendere la ricerca di lavoro più efficiente e personalizzata. Questi strumenti avanzati sono stati sviluppati per aiutare gli utenti a trovare il lavoro ideale in modo più rapido e intuitivo.

Novità per gliutenti LinkedIn Premium

Gli strumenti di IA generativa rendono la ricerca di lavoro più efficiente, permettendo ai candidati di concentrarsi sulla qualità delle candidature anziché sulla quantità. Il feedback iniziale è stato molto positivo, suggerendo che queste nuove funzionalità stanno già facendo la differenza, rivoluzionando il modo in cui le persone cercano e trovano lavoro.

Le funzioni introdotte, sono disponibili soltanto per gli utenti titolari di abbonamento premium alla piattaforma. Ecco alcune delle funzioni AI based:

Ricerca di Lavoro Conversazionale

La nuova funzione di ricerca conversazionale permette agli utenti di utilizzare un linguaggio naturale per cercare posizioni lavorative, come ad esempio “Trova lavori di marketing digitale a San Francisco con stipendi superiori a $100,000”. Questo approccio consente di esplorare titoli, località, competenze, aziende, tipi di lavoro, salari e settori, rendendo il processo di ricerca più semplice e intuitivo.

Pagine di Dettagli del Lavoro Ottimizzate

Le pagine dei dettagli del lavoro sono state ridisegnate per evidenziare le informazioni più rilevanti. Ora gli utenti possono vedere immediatamente se un lavoro corrisponde alle loro preferenze e valutare come le loro competenze e qualifiche si allineano con il ruolo. Questo aiuta i candidati a prendere decisioni informate più rapidamente.

Feedback personalizzati per Curriculum e Lettere di presentazione

LinkedIn ha introdotto strumenti basati sull’IA per fornire feedback personalizzati sui curriculum e per creare bozze di lettere di presentazione. Questi strumenti aiutano gli utenti a creare documenti su misura per specifici ruoli, fornendo suggerimenti su come migliorare le proprie competenze ed esperienze. La funzione di creazione della lettera di presentazione, ad esempio, aiuta a redigere una lettera personalizzata che può essere poi rivista e modificata secondo necessità.

Integrazione del Curriculum nel Profilo LinkedIn

Per coloro che stanno costruendo il proprio profilo LinkedIn, è ora possibile caricare il proprio curriculum e utilizzare l’IA generativa per compilare automaticamente le sezioni più importanti del profilo. Questo facilita il processo di creazione del profilo, aiutando gli utenti a presentare al meglio le loro competenze ed esperienze.