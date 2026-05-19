Lo strumento integrato di Android che ti mostra esattamente quali App ti stanno osservando

Valentina Giungati
Pubblicato il 19 mag 2026
Lo strumento integrato di Android che ti mostra esattamente quali App ti stanno osservando

In 24 ore, dieci app diverse avevano accesso alla posizione di un singolo smartphone. Cinque alla fotocamera. Due al microfono.

Tre al calendario. Questi numeri non vengono da un test di sicurezza specializzato: vengono dal Privacy Dashboard di Android, uno strumento già integrato nel sistema operativo che la maggior parte degli utenti non ha mai aperto.

Il Privacy Dashboard è accessibile da Impostazioni → Sicurezza e privacy → Dashboard privacy. Disponibile su Android 12 e versioni successive, mostra in tempo reale — con una finestra temporale di 24 ore — quali applicazioni hanno richiesto e ottenuto accesso a permessi sensibili: posizione, fotocamera, microfono, contatti, calendario, SMS, log delle chiamate, foto, attività fisica, dispositivi nelle vicinanze. Non si tratta di un elenco statico di permessi concessi, ma di una cronologia: ogni voce riporta l’applicazione e l’orario esatto dell’accesso.

Lo sturmento Android che mostra le App che ti osservano

La distinzione tra “permessi concessi” e “accessi effettivi” è il dato più rilevante che lo strumento porta alla luce. Un’app può avere il permesso di accedere alla posizione solo “durante l’utilizzo” e figurare comunque nella cronologia del Dashboard per giorni in cui l’utente non l’ha aperta — semplicemente perché alcuni processi in background la attivano comunque.

Lo sturmento Android che mostra le App che ti osservano-webnews.it

Il permesso è tecnicamente corretto; l’accesso è nella pratica più frequente di quanto l’utente immagini. Toccando ciascuna categoria di permessi si espande una timeline dettagliata. Per ciascun’app è visibile l’orario preciso dell’accesso. Da quella schermata è possibile modificare i permessi direttamente, senza dover navigare nelle impostazioni dell’app. Il percorso è: tap sull’app nel Dashboard → impostazioni permesso → modifica o revoca.

L’osservazione contro-intuitiva che emerge dall’uso pratico dello strumento è che le app che destano più attenzione non sono quelle sospette, ma quelle dimenticate. Le app installate durante la configurazione iniziale del telefono, accettate rapidamente per accedere al contenuto, e poi mai più aperte — ma comunque attive in background con i permessi originari intatti. Il processo di installazione spinge l’utente a concedere permessi sotto pressione temporale; nessun meccanismo successivo ricorda di rivederli.

Per visualizzare il quadro completo, nella schermata del Dashboard è necessario toccare “Visualizza altri permessi”, che espande la lista oltre i tre o quattro principali (posizione, fotocamera, microfono) fino a includere account, audio, attività fisica, SMS, video. La voce predefinita mostra solo i permessi considerati più critici; il resto è nascosto in un secondo livello.

Un dato laterale: il Privacy Dashboard è stato introdotto con Android 12 nel 2021, ma la funzione di cronologia temporale per singola app è stata migliorata nelle versioni successive. Su alcuni dispositivi con interfacce personalizzate — Samsung One UI, Xiaomi MIUI, Oppo ColorOS — il percorso di navigazione può differire leggermente, ma la funzionalità è presente su tutti i dispositivi Android 12 e successivi, indipendentemente dal produttore.

La fotocamera verde e il microfono arancione che appaiono nell’angolo dello schermo durante l’accesso attivo sono un indicatore visibile in tempo reale introdotto anch’esso con Android 12. Il Dashboard è lo strumento complementare che registra storicamente ciò che quegli indicatori mostrano solo nel momento in cui accade. Una sessione di revisione completa — tutte le categorie di permessi, una per una — dura circa 20-30 minuti. Non è un’operazione che richiede competenze tecniche. Richiede solo di sapere che lo strumento esiste.

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