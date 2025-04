Localizzatore GPS a 18€: SICUREZZA totale e prezzo imperdibile con il doppio sconto

Il localizzatore GPS di Wanwaytech è ora disponibile a soli 18€ su Amazon, grazie ad uno sconto dell’8% ed un coupon aggiuntivo del 15%. Si tratta di un’offerta imperdibile per un dispositivo che garantisce controllo e sicurezza totali! Grazie a un mix di tecnologie avanzate, come GPS, LBS, GSM e WiFi, questo piccolo gioiello rappresenta la soluzione definitiva per monitorare veicoli, animali domestici o oggetti di valore in modo semplice e affidabile.

Specifiche tecniche del localizzatore GPS

Con dimensioni compatte e un peso di soli 230 grammi, questo Localizzatore GPS si adatta perfettamente a ogni esigenza. Può essere fissato facilmente su automobili, motociclette o addirittura su imbarcazioni. E non finisce qui: grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato anche per monitorare i tuoi animali domestici, agganciandolo comodamente al collare.

Una delle caratteristiche che lo rendono davvero speciale è la batteria a lunga durata: con un’autonomia fino a 90 giorni, puoi dimenticarti di continue ricariche. Inoltre, gli aggiornamenti in tempo reale ogni 10 secondi ti garantiscono un monitoraggio costante e preciso.

Funzionalità intelligenti per un controllo totale

Il localizzatore GPS di wanwaytech non si limita a segnalare la posizione. Grazie alla funzione di geo-recinzione, puoi impostare aree geografiche specifiche: se il dispositivo supera questi confini, riceverai immediatamente una notifica. E per chi cerca ancora più sicurezza, sono disponibili avvisi relativi al superamento dei limiti di velocità configurati. Tutto questo è possibile grazie all’app dedicata Trackerone, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. L’app è intuitiva e garantisce una gestione facile e veloce di tutte le funzionalità del localizzatore.

Oltre a essere tecnologicamente avanzato, il dispositivo offre anche una protezione dei dati all’avanguardia. Tutte le informazioni trasmesse vengono archiviate con protocolli di sicurezza di ultima generazione, assicurando la tua privacy in ogni momento. E i costi di gestione? Wanwaytech propone piani di abbonamento flessibili e convenienti, con prezzi che partono da 8,99€ al mese. Optando per l’abbonamento annuale, il costo scende ulteriormente a soli 4,99€ al mese, rendendo il servizio alla portata di tutti.

Se stai cercando un dispositivo affidabile, preciso e conveniente, questa è l’occasione che fa per te. Con uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon del 15% che porta il prezzo a soli 18€, non c’è momento migliore per fare il tuo acquisto. E grazie al supporto clienti via email e WhatsApp, disponibile 24 ore su 24, avrai sempre l’assistenza di cui hai bisogno. Approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon e porta a casa il localizzatore GPS di wanwaytech!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.