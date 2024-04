Logitech G502 HERO Mouse top da gamer oltre metà prezzo! MENO 59 PER CENTO!

Logitech G502 HERO è un mouse per veri gamer, per i giocatori più esigenti e appassionati, dalle prestazioni senza compromessi, un vero e proprio vantaggio competitivo che può essere l’arma vincente nelle partite online, vera e propria arma non convenzionale nelle mani dei più esperti, e che ovviamente può migliorare sensibilmente le skill dei giocatori alle prime armi! Non un semplice mouse come tanti, non un prodotto da cestone, ma un dispositivo dalle peculiarità e caratteristiche Premium che oggi, grazie al sontuoso sconto Amazon, possiamo comprarlo pagandolo meno della metà! Cosa ne dite di un clamoroso MENO 59%? Il prezzo di listino crolla vertiginosamente da 92,99 euro passa a soli 38,18 euro! Uno sconto davvero eccezionale per uno dei mouse da gamer più efficaci e versatili sul mercato!

Per veri Pro!

Logitech G502 HERO prima di tutto un mouse estremamente ergonomico, adatto sia a mancini che a destrorsi. Il design è spigoloso, non banale senza andare a detrimento della comodità. In tal senso tutti i pulsanti sono comodamente raggiungibili senza fare contorsioni con le dita.

La grande precisone di Logitech G502 HERO è data da un sensore ottico HERO 25K che restituisce una velocità di tracciamento fino a 400 IPS. Il mouse ha 11 pulsanti programmabili, per generare diverse funzioni e macro tramite il software Logitech G HUB. Il mouse ha anche una memoria interna che permette di salvare fino a cinque profili personalizzati che possono essere utilizzati su qualunque PC venga collegato il mouse.

Parlando di peculiarità Logitech G502 HERO ha una rotellina in metallo iperveloce, che può essere bloccata o sbloccata per scorrere rapidamente o con maggior precisione. Troviamo anche un pulsante per il cambio istantaneo dei DPI, per passare da una sensibilità alta a una bassa con un veloce clic.

Ovviamente non può mancare un sistema di regolazione del peso, per aggiungere o rimuovere cinque pesi da 3,6 grammi ciascuno per bilanciare il mouse secondo le proprie scelte. Logitech G502 HERO è come un guanto su misura per le nostre mani e le nostre esigenze, i gamer Pro non possono davvero avere di meglio!

Precisione eccezionale, una personalizzazione avanzata e comfort non scontato sono i punti di forza di Logitech G502 HERO. Oggi però c’è un altro punto di forza che stravolge tutto, un MAXI SCONTO Amazon MENO 59%? Il prezzo di listino crolla vertiginosamente da 92,99 euro passa a soli 38,18 euro! Uno sconto davvero eccezionale per uno dei mouse da gamer più efficaci e versatili sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.