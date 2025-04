Logitech M240: il mouse silenzioso e versatile in offerta su Amazon

Logitech M240 rappresenta una soluzione versatile e conveniente per chi cerca un mouse wireless con caratteristiche tecniche di rilievo. Attualmente disponibile su Amazon a 14,99€, beneficia di uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 29,99€, offrendo un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

Logitech M240: il mouse perfetto per la tua postazione

Tra i punti di forza di questo dispositivo, spicca la tecnologia silenziosa che riduce il rumore dei clic fino al 90%. Questo lo rende ideale per ambienti condivisi, come uffici affollati o biblioteche, dove il silenzio è essenziale. La connessione Bluetooth elimina la necessità di dongle o adattatori, garantendo una configurazione rapida e un raggio d’azione fino a 10 metri, perfetto per chi desidera libertà di movimento senza rinunciare alla stabilità della connessione.

Un altro aspetto che merita attenzione è l’autonomia: il Logitech M240 utilizza una singola batteria AAA, inclusa nella confezione, che assicura fino a 18 mesi di utilizzo. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico contribuisce a ottimizzare ulteriormente il consumo energetico, rendendolo una scelta ecologica e pratica per chi è spesso in movimento.

Con dimensioni compatte (9,9 x 6 x 3,9 cm) e un peso di soli 73,8 grammi, il mouse si adatta perfettamente alle esigenze di chi lavora in mobilità. Il design ambidestro garantisce un utilizzo confortevole sia per destrimani che per mancini, confermando la sua versatilità. In termini di compatibilità, il dispositivo supporta un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android, risultando particolarmente adatto per chi utilizza dispositivi diversi.

Da non sottovalutare l’impegno di Logitech verso la sostenibilità: il M240 è realizzato con una significativa percentuale di plastica riciclata post-consumo, pari al 48% nella versione grafite e al 37% nelle varianti Off-white e rosa. Questo dettaglio lo rende una scelta consapevole per chi è attento all’impatto ambientale.

Con un design ergonomico, una tecnologia all’avanguardia e un prezzo accessibile, il Logitech M240 Silenzioso Bluetooth si conferma un’opzione eccellente per chi cerca un mouse wireless affidabile e sostenibile. Scopri di più sul Logitech M240 e approfitta dell’offerta su Amazon. Lo paghi soltanto 14,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.