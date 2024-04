Logitech StreamCam, prezzo dimezzato per la superwebcam FullHD

Sia che muoviate i primi passi nel mondo dello streaming, sia che il vostro impegno sia più professionale, avrete certamente bisogno di un’ottima webcam. La scelta più giusta da fare, vincente sia nel rapporto qualità prezzo che nella bontà video in se è Logitech StreamCam. Questa webcam, ma parlare di webcam è semplicemente riduttivo, è stata progettata per offrire una risoluzione video fino a 1080p a 60 FPS, garantendo una qualità dell’immagine nitida e dettagliata. Per questo il costo più che dimezzato proposto da Amazon MENO 52% è davvero spettacolare! Il prezzo di listino crolla, da 165 euro a 80 euro! Davvero un’offerta coi fiocchi per la regina delle webcam Logitech!

Solo per veri streamer

Una delle caratteristiche più importanti e che distinguono Logitech StreamCam da tanti dispositivi simili è il suo design compatto e versatile, che consente di montare la fotocamera su monitor, laptop o treppiede in modo veloce, stabile e comodo. Grazie al suo supporto girevole a 90 gradi, è intuitivo e veloce cambiare formato di visualizzazione a seconda del tipo di contenuti che si vuole condividere.

Logitech StreamCam è dotata di un’autofocus rapido e preciso (con obiettivo in vetro Premium) che garantisce una messa a fuoco istantanea e fluida su soggetti in movimento, assicurando che l’immagine sia sempre nitida e definita. Inoltre, la fotocamera è dotata di un campo visivo di 78 gradi, che consente di catturare un’ampia porzione dell’ambiente circostante senza distorsioni. A renderla particolarmente adatta per lo streaming è il facial tracking intelligente di che consente un’accurata messa a fuoco ed esposizione.

Un altro punti di forza di Logitech StreamCam è il suo microfono stereo integrato di alta qualità, che offre un suono chiaro e pulito senza la necessità di utilizzare microfoni esterni. Questo permette di registrare audio di ottima qualità direttamente dalla fotocamera, semplificando di molto il set up per andare online, cosa questa molto utile per chi è alle prime armi.

Da ultimo, ma assolutamente non per importanza, Logitech StreamCam offre un’ampia compatibilità con diversi software di streaming e piattaforme come OBS, XSplit, Twitch, YouTube e molti altri. Grazie poi alla connettività USB Type-C 3.1, la fotocamera garantisce una trasmissione dati veloce e affidabile, assicurando che i video siano trasmessi in tempo reale senza ritardi o interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.