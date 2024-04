MacBook Air (2023) da 13" con M3: già in super sconto su Amazon

Da pochissime settimane Apple ha tolto i veli al nuovissimo laptop fanless con processori di ultima generazione. Ci riferiamo al MacBook Air (2024) con SoC Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di SSD interno. Capite bene che questa è una macchina super performante, pensata per i professionisti dell’immagine che vogliono fare editing video, produzione, programmazione, creazione di grafiche e di musica, ma non solo. È un prodotto pensato per gli studenti visto che è super silenzioso (è privo di ventole) ed è anche leggerissimo; è perfetto per essere utilizzato nelle sale studio, nelle biblioteche, a scuola ma va benissimo anche per il lavoro in mobilità, per fare videocall, per scrivere, per lavorare alla tesi e non solo. Grazie alle offerte folli di Amazon, il modello in colorazione “Mezzanotte” costa solo 1344,28€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il laptop di Apple in questione è un prodotto leggero (pesa meno di 1,2 Kg), ha un design minimal ed elegante, con un processore Apple Silicone M3 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD. Il PC ha uno schermo LCD IPS Retina da 13,6 pollici con cornici sottili e notch di piccole dimensioni che cela la webcam. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la MagSafe charging o via USB Type-C. Ci sono due porte Thunderbolt 4 per attaccare periferiche, SSD o HDD esterni. Vi è poi una tastiera ergonomica, un trackpad ampio e generoso, ma non finisce qui. Questo è il computer per tutti, disponibile in diverse configurazioni.

Il modello con SoC Apple Silicon M3 (costruito a 3 nanometri), con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di storage e in colorazione Midnight viene venduto e spedito da Amazon a soli 1344,28€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.