Macchina del Caffè De'Longhi: solo per OGGI a prezzo BASSO su Amazon

Non tutte le macchine del caffè riescono a produrre una bevanda che effettivamente sia cremosa e soprattutto buona di sapore. Una delle abitudini più diffuse dagli italiani è senz’altro quella di bere il caffè a prima mattina, pertanto abbiamo bisogno di uno strumento che ci faccia svegliare nella maniera più felice possibile. Ci può sicuramente tornare particolarmente utile la macchina del caffè De’Longhi Icona Vintage, oggi disponibile in sconto su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. La troviamo con un prezzo d’acquisto finale fissato a 144,00€.

Macchina del caffè De’Longhi: il prezzo di oggi è da sfruttare, non fartelo sfuggire

Questa macchina del caffè si presenta subito bene, con la sua finitura nera con dettagli cromati e caldaia in acciaio inox. Puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità migliore della schiume per creare un cappuccino gustoso proprio come al bar. Inoltre, questo strumento dispone anche di una porta filtro per poter fare il caffè sia utilizzando la polvere che le cialde classiche.

È particolarmente semplice da utilizzare: basterà capire il funzionamento di tre semplici tasti per poter accendere e spegnere la macchina o preparare un espresso o un cappuccino. Dopo averla utilizzata, riuscirà a spegnersi in automatico dopo 9 minuti di utilizzo, così da non sprecare corrente in eccesso. Dispone di un serbatoio la cui capacità è pari a 1,4 litri, è trasparente ed estraibile facilmente, ottima per poter rendere il riempimento e la pulizia ancora più semplici.

Acquista subito la Macchina del Caffè De’Longhi Icona Vintage in sconto oggi su Amazon: con il -5% sul prezzo finale, la trovi a soli 144,00€.

