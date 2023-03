Mangiare sano e di stagione non è mai costato così poco: scopri come fare

A noi italiani, si sa, piace mangiare bene. Una passione che spesso va di pari passo con quella di cucinare. In tal senso, complici anche alcuni cambiamenti nelle nostre abitudini avvenuti negli ultimi anni, come ad esempio l’esplosione dello smartworking e dunque il maggior numero di persone che lavorano da casa, sono in forte crescita coloro che si cimentano tra i fornelli improvvisandosi cuochi per necessità o passione.

Purtroppo il tempo a disposizione di questi ultimi non sempre è quello desiderato, e l’idea di doversi impegnare in corse sfrenate al supermercato per procurarsi gli ingredienti giusti, preparare le pietanze e tutto il resto, finiscono per far scemare la voglia di creare qualche piatto particolarmente sfizioso, in “favore” di cibi precotti o fatti in fretta e furia.

Ma per fortuna esistono realtà come HelloFresh, un’azienda fondata nel 2011 a Berlino, la cui mission è quella di portare direttamente a casa dei consumatori le migliori materie prime, locali e di stagione, accompagnate da schede ricette facili da seguire. In questo modo il cliente riceve tutto ciò di cui ha bisogno per cucinare piatti deliziosi, vivendo una nuova esperienza in cucina con un atteggiamento rilassato e sereno.

Su HelloFresh hai l’imbarazzo della scelta

Per trovare tantissime ispirazioni per la tua cucina ti basta aprire l’app ufficiale o il sito e consultare la pagina con le ricette e le preferenze (vegetariane, flexitariane, conta calorie, per tutta la famiglia, ecc). Su HelloFresh c’è infatti l’imbarazzo della scelta, e ti basta scegliere tra le 17 nuove e gustose ricette a menù ogni settimana: dai grandi classici della nostra gastronomia ai sapori più esotici con piatti da tutto il mondo.

Per ognuna di loro ci sono le foto, gli ingredienti per realizzarla, i valori nutrizionali, i tempi di preparazione del piatto, il grado di difficoltà e perfino la guida, passo a passo, per poterla eseguire senza il rischio di commettere errori.

Ed è proprio qui che sta la convenienza di un servizio come HelloFresh: nella possibilità di ricevere comodamente a casa prodotti di grande qualità già pronti per essere utilizzati nelle giuste dosi e quantità per cucinare dei piatti prelibati, con un enorme risparmio quindi di tempo e fatica, complici anche istruzioni precise e facili da seguire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.