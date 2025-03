Manus: il nuovo AI agentico cinese che genera un'ondata di interesse globale

La febbre da intelligenza artificiale sta travolgendo la Cina e il resto del mondo. Il nuovo sistema AI agentico chiamato Manus, attualmente in fase di beta chiusa, ha dato vita a un mercato parallelo dove i codici d’invito vengono venduti a prezzi stratosferici. Su piattaforme come Goofish e persino eBay, questi codici sono offerti a cifre che vanno da pochi yuan fino a migliaia di dollari.

La piattaforma cinese Goofish (nota anche come Xianyu) è diventata il fulcro di questa frenesia commerciale, con decine di annunci dedicati ai ricercatissimi codici di accesso. Tuttavia, il fenomeno non si limita alla Cina: su eBay, le offerte partono da 1.000 dollari per ottenere le credenziali di accesso al sistema. Sebbene non sia chiaro se i codici più costosi trovino effettivamente acquirenti, la sola presenza di annunci di questo tipo dimostra l’incredibile hype che circonda questa tecnologia.

L’entusiasmo per Manus ricorda quello suscitato qualche anno fa da DeepSeek, un altro sistema rivoluzionario nel settore dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto dichiarato dal cofondatore Yichao “Peak” Ji di The Butterfly Effect, la startup cinese che ha sviluppato il software, Manus rappresenta un vero agente autonomo, capace di eseguire compiti complessi nel mondo reale. Non si tratta di un semplice chatbot, ma di una tecnologia che mira a colmare il divario tra ideazione ed esecuzione pratica.

Le potenzialità di Manus sono impressionanti: dalla realizzazione di analisi finanziarie allo sviluppo di minigiochi, dalla scrittura di sceneggiature alla partecipazione a concorsi su Kaggle, fino a lavori su piattaforme freelance come Fiverr e Upwork. Queste capacità lo pongono in diretta competizione con soluzioni avanzate come la modalità “Deep Research” di ChatGPT e “Extended Thinking” di Claude.

L’interesse per questo sistema va ben oltre il mercato asiatico, dimostrando l’attenzione globale verso tecnologie che potrebbero avvicinarsi all’AGI (intelligenza artificiale generale). Come spesso accade con le innovazioni tecnologiche in fase iniziale, le opinioni sono polarizzate: da un lato ci sono gli entusiasti, dall’altro gli scettici.

Il caso Manus rappresenta un esempio perfetto di come, nell’era digitale, l’accesso anticipato a tecnologie promettenti possa trasformarsi in una merce di scambio di grande valore. Resta da vedere se il sistema sarà in grado di soddisfare le aspettative una volta reso disponibile al pubblico generale.