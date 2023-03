Mare Fuori, 5 serie TV simili alla fiction Rai

Mare Fuori sta davvero spopolando tra i giovani italiani. Sempre più ragazzi, infatti, sono immersi nelle vicende dei protagonisti reclusi nell’istituto di Pena Minorile di Napoli, alle prese con una fase difficile della propria vita e con un futuro incerto.

Qualora aveste già divorato la fiction Rai è possibile che siate alla ricerca di serie TV simili a Mare Fuori, nella speranza di colmare il vuoto lasciato dallo show napoletano di successo.

5 serie TV come Mare Fuori da non perdere

Da veri e propri cult americani a serie italiane degne di nota, ecco cinque show che somigliano in qualche modo alla serie Rai liberamente ispirata al carcere di Nisida.

Prison Break

La prima serie che viene in mente è la famosa Prison Break, in onda per la prima volta nel 2005. Composta da cinque stagioni (disponibili su Disney+), prende le mosse quando Lincoln Burrows, accusato di omicidio, viene incarcerato e condannato a morte. Convinto della sua innocenza, il fratello decide così di farsi arrestare fingendo una rapina in banca, al fine di essere rinchiuso nella stessa prigione dove è segregato Lincoln. Prison Break è un vero gioiello, ed è una delle prime serie di successo a essere ambientate in un carcere.

Orange Is The New Black

Altro show americano con una prigione come sfondo è Orange Is The New Black, che conta sette stagioni per un totale di 91 episodi (tutti disponibili su Netflix). La serie racconta la storia di Piper Chapman, una donna che viene arrestata per aver trasportato una valigetta piena di “soldi sporchi”. Così, dall’avere una condizione agiata, diventa una detenuta costretta a scontare 15 mesi. In questa occasione si imbatte nella sua ex Alex, e conosce altre carcerate. Tutte donne con incredibili storie da scoprire.

Nudes

Stavolta non c’è alcun carcere a fare da sfondo, ma il collegamento tra questa serie e Mare Fuori risiede in Nicolas Maupas, giovane attore italiano e volto di punta delle nuove fiction della Rai. Qui veste i panni di Vittorio, la cui storia viene raccontata accanto a quella di Sofia e Ada. I tre sono accomunati dal tema del revenge porn, vale a dire la diffusione senza consenso di foto o video sessualmente espliciti. La prima stagione di Nudes è composta da 10 episodi e si trova RaiPlay.

Mental

Altra serie da recuperare su RaiPlay, con una stagione composta da otto episodi, è Mental. Il carcere qui è sostituito da una clinica, dove sono tenuti in cura alcuni adolescenti con problemi psichiatrici. Gli episodi permettono agli spettatori di avvicinarsi ai protagonisti, di frugare nelle loro storie tra desideri di fuga, di ribellione e di speranza per un futuro migliore e in salute.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto

La serie si propone come una versione spagnola di Orange Is the New Black, in quanto ad ambientazione e storia personale della protagonista. Racconta infatti di una giovane donna, Macarena Ferreiro, che commette gravi irregolarità fiscali per amore del suo capo e si ritrova a scontare una pena in carcere femminile di massima sicurezza. Composta da 48 episodi divisi in quattro stagioni, la serie è disponibile per intero su Netflix.

Cosa ne pensate di Mare Fuori? Avete visto qualcuna di queste serie simili alla fiction Rai?