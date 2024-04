Marshall Middleton: crolla (finalmente!) il prezzo di questo altoparlante Bluetooth Premium!

Leggi Marshall e pensi ai giganteschi amplificatori sui palchi dei più grandi concerti rock. Tutto giusto, l’azienda inglese è famosa per essere un iconico marchio rock col suo logo in corsivo dorato. Ma col tempo ha saputo anche diversificare la propria offerta, trasportando il proprio know how anche in dispositivi più piccoli e molto diversi. Ovviamente senza perdere l’altissima qualità audio che da sempre la contraddistingue. Come proprio nel caso di questo ottimo, anzi eccezionale altoparlante Bluetooth Middleton, super Premium e, per nostra fortuna, super scontato! Il prezzo di listino non è decisamente popolare, 299 euro, ma grazie ad un MAXI SCONTO Amazon MENO 32% il prezzo si riduce di ben 95 euro andando quindi a pagarlo 204 euro! La qualità e lo stile si pagano, ma grazie a questa offerta si pagano decisamente meno! Occasione davvero unica!

Super rock, super scontato

Basta guardare Marshall Middleton per innamorarsi a prima vista. Forma e materiali rimandano subito agli amplificatori, quel logo dorato ci fa davvero sognare di essere sotto al palco. Il design è eccezionale, anche il suono, ovviamente, non è da meno!

Una volta acceso si viene travolti da suono potente, ricco, avvolgente e cristallino, che è possibile personalizzare sia direttamente sull’altoparlante, sia via app. I bassi sono un punto di forza notevole di Marshall Middleton: sono profondi e pieni, suonano forte e non distorcono! Più in generale è tutto molto equilibrato con alti chiari, medi presenti e bassi come scritto poco sopra decisamente incisivi ma per nulla invasivi!

Ovviamente essendo un dispositivo che fa delle portabilità la sua ragion d’essere Marshall Middleton è certificato IP67, pioggia, fango e polvere non sono un problema per questo ottimo altoparlante Bluetooth.

E la batteria. Valori da primato ovviamente! Più di 20 ore di riproduzione portatile con un’unica carica!

Marshall Middleton: MAXI SCONTO Amazon MENO 32% il prezzo si riduce di ben 95 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.