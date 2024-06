Martin “Pharma Bro” Shkreli e Barron Trump dietro il token TrumpCoin?

Arkham Intelligence, il primo exchange di intelligence on-chain al mondo, qualche giorno fa aveva annunciato una taglia di 150.000 dollari per chi avesse reso noto le identità dei creatori del progetto crypto DJT.

La prima indicazione è arrivata nel giro di qualche ora per mano di ZachXBT che su X ha fatto il nome di Martin “Pharma Bro” Shkreli.

Chiamato in causa, Shkreli, che ha scontato circa sette anni di carcere con una multa di 70 milioni di dollari per aver commesso una frode sui titoli negli USA, ha rivelato di non aver agito da solo, facendo il nome addirittura del figlio diciottenne dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Barron Trump.

“Non ho agito da solo”, ha affermato Shkreli in un post su X aggiungendo che le chiavi del contratto del token sono nelle mani di “Trump”.

Gli screenshot condivisi da ZachXBT mostrano che Shkreli afferma di avere più di “1.000 prove” che dimostrano il coinvolgimento del diciottenne Trump nello spiegamento della meme coin.

Inoltre, in uno spazio su X del 18 giugno, Shkreli aveva affermato che anche l’ex presidente degli Stati Uniti aveva approvato il progetto e che un totale di 10 persone erano state coinvolte nel suo lancio.

Ha anche affermato che Trump ha discusso della potenziale quotazione di TrumpCoin con l’exchange di criptovalute Kraken.

Nonostante questo, la meme coin DJT è aumentata del 29% nelle ultime 24 ore e viene scambiato a 0,015 dollari. La capitalizzazione di mercato dell’asset è attualmente pari a 165 milioni di dollari con un volume di scambi giornalieri di 9 milioni di dollari.

Tuttavia, il movimento dei prezzi della meme coin ha preoccupato alcuni investitori poiché TrumpCoin ha subito un forte calo rispetto al suo storico di 0,038 dollari il 18 giugno.

Infine, non ci sono ancora stati aggiornamenti da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti riguardo al lancio ufficiale di una sua meme coin.