Marvin Vettori contro Brunno Ferreira a UFC 323: orario e come vedere il match in diretta

Marvin Vettori si ritrova con le spalle al muro, stavolta deve vincere e convincere la dirigenza UFC di essere ancora un top contender nella divisione pesi media. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas affronterà il brasiliano Brunno Ferreira nell’evento UFC 323. Per l’Italian Dream non è solo questione di punti in classifica: una sconfitta significherebbe l’addio alla Top 15 e il possibile tramonto di un ciclo competitivo che lo ha visto sfidare campioni come Adesanya e Whittaker fino alla contesa per il titolo nel 2021.

A sfidarlo è un talento in ascesa, il 33enne Ferreira, soprannominato “The Hulk” per la sua capacità distruttiva. Con un record di 14 vittorie e 2 sconfitte, vanta 9 KO e 5 sottomissioni, ma ha mostrato anche crepe evidenti: un KO subito da Ruziboev e una sottomissione da Magomedov a UFC 308. La difesa dai takedown del brasiliano si attesta intorno al 57%, un dato che potrebbe rivelarsi decisivo nelle strategie di Vettori per controllare il combattimento e imporre il proprio ritmo.

L’italiano, cresciuto all’American Top Team, fonda il proprio stile sulla resistenza, sull’intensità ritmica e sulla pressione mantenuta per diversi round. Questo approccio metodico e costruito nel tempo rappresenta la sua arma principale contro avversari che cercano la conclusione rapida dell’incontro. Dovrà però affrontare un avversario che rappresenta una minaccia concreta con i suoi colpi esplosivi e la capacità di concludere gli incontri rapidamente. Le quote equilibrate dei bookmaker rispecchiano l’incertezza assoluta: né un chiaro favorito né un outsider definito, ma due percorsi professionali che convergono verso un crocevia cruciale.

Nel contesto dei pesi medi, questa sfida assume una dimensione ancora più significativa. Vettori, che ha già assaporato il sapore della competizione ai massimi livelli, cerca disperatamente di tornare in quella posizione di prestigio. La sua esperienza e la capacità di adattamento tattico rappresentano i principali asset su cui contare. Al contrario, Ferreira arriva a questa sfida con la fame di chi vuole dimostrare di poter stare alla pari con i migliori della categoria, nonostante le recenti sconfitte abbiano lasciato dubbi sulla sua solidità difensiva.

Per Vettori, riscattarsi significa preservare il proprio status nella divisione e riaprire le porte ai match di rilievo che gli permetterebbero di tornare ad accumulare vittorie importanti. La pressione è notevole, forse la più grande della sua recente carriera. Per Ferreira, una vittoria convincente a Las Vegas rappresenterebbe il trampolino per entrare stabilmente tra i contendenti e salire verso sfide di livello superiore, consolidando così il suo percorso ascendente nella divisione.

L’atmosfera che circonda questo incontro è pregna di significato: non si tratta semplicemente di due atleti che si affrontano per accumulare punti nel ranking, ma di due uomini che combattono per salvare o costruire il loro futuro professionale. Il verdetto dell’ottagono, dunque, non segnerà solo il risultato di un incontro ordinario, ma potrebbe delineare due traiettorie completamente diverse: la resurrezione di una carriera d’élite che ha già toccato vette importanti, oppure l’affermazione definitiva di una nuova promessa della divisione che sogna di diventare protagonista del panorama internazionale dei pesi medi.

Come vedere il match

Lo scontro tra Vettori e Ferreira si svolgerà negli early prelims, i match che vengono disputati quando ancora l’arena non è piena di spettatori, sono seguiti dai late prelims e infine dalla main card. L’avvio dei preliminari precoci è previsto per la mezzanotte del 7 dicembre e sarà il quinto match di questo blocco, quindi è verosimile pensare che si disputerà intorno all’1 di notte, anche se dipenderà da quante finalizzazioni prima del limite ci saranno nei match che precedono quello del nostro connazionale. La diretta del match tra Vettori e Ferreira sarà visibile su Discover+ e su DAZN tramite Eurosport.

