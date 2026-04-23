Videogame, la console vintage che ora vale quanto una casa (ed è tutt'altro che rara)

Nel magico mondo del retrogaming, quello fatto di scaffali polverosi e ricordi accesi all’improvviso, sta succedendo qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato difficile da immaginare.

Vecchie console, considerate per anni oggetti senza valore o poco più che cimeli affettivi, stanno tornando al centro dell’attenzione. E non solo per nostalgia. Oggi, in alcuni casi, valgono cifre che fanno girare la testa.

La console che vale tantissimo

L’ultimo esempio arriva da una Nintendo 64, comparsa online a un prezzo che sfiora i 230mila euro. Una cifra che colpisce, soprattutto se si pensa che quella stessa console, usata e funzionante, si trova ancora facilmente a meno di cento euro.

La differenza sta tutta nei dettagli. Anzi, nei dettagli che non si vedono: la confezione mai aperta, i sigilli ancora intatti, la sensazione – quasi fisica – di trovarsi davanti a un oggetto fermo nel tempo.

Non è tanto la console in sé a fare la differenza, ma la sua condizione. Nel collezionismo, soprattutto quello tecnologico, lo stato di conservazione è tutto. Una scatola leggermente rovinata, un adesivo mancante, e il valore può crollare.

Al contrario, un prodotto rimasto perfettamente sigillato diventa raro, quasi unico. E quando la rarità incontra la memoria collettiva, il prezzo smette di essere razionale.

Questa dinamica non riguarda solo Nintendo. Negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi vintage ha registrato una crescita costante, con aste che hanno superato ogni previsione. Alcune copie di titoli storici sono state vendute per centinaia di migliaia di euro, trasformando quello che era un hobby in una vera e propria forma di investimento.

Potremmo avere un tesoro nelle nostre cantine (o soffitte)

È successo anche con il Game Boy, altra icona degli anni ’90. Alcuni modelli, soprattutto le prime versioni distribuite negli Stati Uniti e mai aperte, hanno raggiunto cifre vicine ai 100mila euro. Ma basta una piccola imperfezione per cambiare tutto: lo stesso dispositivo, con segni di usura, può valere poche decine di euro. Una distanza enorme, che racconta quanto questo mercato sia diventato selettivo.

C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto importante: la storia che ogni oggetto porta con sé. Una console della prima distribuzione, un’edizione limitata, un prodotto legato a un momento preciso dell’evoluzione tecnologica. Tutti elementi che contribuiscono a costruire valore. Non è solo una questione di oggetto, ma di contesto.

Eppure, non tutto quello che è vecchio vale una fortuna. Molte console degli anni ’80 e ’90 si trovano ancora a prezzi accessibili, soprattutto se usate. Modelli come quelli prodotti da Atari o Sega, completi di accessori, possono valere qualche decina di euro. Anche qui, però, la regola resta la stessa: più l’oggetto è completo, conservato e raro, più il prezzo sale.

Quello che sta emergendo è un mercato sempre più simile a quello dell’arte, dove il valore non è determinato solo dall’utilità, ma dalla storia, dalla rarità e dalla domanda. E forse è proprio questo il punto più interessante: oggetti nati per essere usati, consumati, quasi dimenticati, stanno diventando pezzi da conservare.

Per chi ha ancora una vecchia console in casa, magari in soffitta o in cantina, la domanda viene spontanea. Vale qualcosa? La risposta, come spesso accade, è meno immediata di quanto si pensi. Ma in alcuni casi, davvero, potrebbe valere molto più di quanto si immagini.