Massimo comfort con il Mouse con trackball Logitech scontatissimo al -37%

Dopo molte ore passate al pc hai dolori alla mano e al polso? Per risolvere il problema, prova il Mouse wireless con trackball Logitech ERGO

La spedizone è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mouse wireless con trackball Logitech ERGO: massima precisione e comodità

Il Mouse wireless con trackball Logitech ERGO si contraddistingue per una forma sagomata che mantiene la tua mano rilassata per ore di tracciamento fluido e preciso con il controllo tramite pollice.

Nello specifico, questo modello è stato testato dagli utenti e certificato dagli ergonomisti per un comfort che dura tutto il giorno grazie ad un 25% in meno di sforzo muscolare dell’avambraccio. Tra l’altro la forma ergonomica sostiene la tua mano e riallinea l’avambraccio in una postura migliore così da ridurre stress e dolori.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto basterà collegare il tuo mouse al computer utilizzando il Bluetooth o il ricevitore USB Logi Bolt incluso. Allo stesso tempo l’autonomia è super estesa tanto che potrai goderti fino a 18 mesi di durata della batteria.

Inoltre, per ottimizzarne il controllo, potrai sfruttare 3 pulsanti personalizzabili, una serie di scorciatoie e Smart Actions, oltre a regolare la velocità del cursore attraverso l’app Logi Options+ da scaricare sullo smartphone.

