Vittoria rapidissima per Faraoni che si sbarazza del suo avversario al primo round e stacca il biglietto per competere al prestigiosissimo K-1 World GP di Tokyo.
Matteo Campofiorito
Pubblicato il 30 nov 2025
Mattia Faraoni batte Akira Umemura e vola al K-1 World GP

Mattia Faraoni distrugge il suo avversario al primo round con un calcio che manda KO Umemura. Un preciso calcio girato alla testa spegne il giapponese e garantisce all’atleta romano di rimanere campione ISKA, ottenendo anche con questa vittoria di staccare il biglietto per Tokyo al K-1 World GP.

Faraoni infatti potrà competere K-1 World Grand Prix, un’opportunità ottima per proiettarsi nella competizione più prestigiosa al mondo nella kickboxing, facendosi conoscere da un pubblico ancora più ampio.

Nell’intervista post vittoria Faraoni ha detto in preda alla gioia “andiamo a Tokyo, l’8 febbraio”, ringraziando il pubblico del PalaPellicone di Ostia, sold out ormai da diverse settimane per stare vicino al suo beniamino.

Un grande successo per Faraoni, alla sua quarta difesa del titolo mondiale ISKA, e un altro grandissimo successo per Oktagon e per le arti marziali in Italia.

 

 

