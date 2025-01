Maxi coupon sconto di 100€ sul Mini PC NiPoGi più potente di sempre

Ecco per te un piccolo concentrato di potenza con il quale puoo ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro! Si tratta del Mini PC NiPoGi E2, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon sono validi ancora per pochissimo tempo!

Mini PC NiPoGi E2: massima potenza a mini prezzo

Il Mini PC NiPoGi E2 innanzitutto è dotato di interfaccia HDMI 2.0 e DP, che ti consente di goderti immagini con un’ultra alta definizione 4K.

Inoltre dispone del dodicesimo processore Twin Lake N150, che è superiore del 40% rispetto al precedente, conferendogli una fluidità incomparabile ed un’alta efficienza così da ottimizzare il lavoro o l’intrattenimento quotidiano.

Allo stesso tempo, questo modello presenta un elegante corpo argentato con un logo ad ala e dimensioni super compatte che lo rendono il 60% più piccolo e il 30% più leggero rispetto ad altri mini PC presenti sul mercato. Tra l’altro la forma è stata recentemente migliorata, il che migliora la dissipazione del calore e consente il funzionamento continuo e stabile.

In più, il mini PC ha una RAM DDR4 da 16 GB e spazio di archiviazione SSD M.2 2280 da 512 GB che permette di memorizzare qualsiasi file e di passare facilmente tra più applicazioni, funzionando in modo più fluido che mai.

