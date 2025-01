Maxi offerta sulle Cuffie Wireless Sony con la migliore cancellazione del rumore

Ecco uno dei modelli di auricolari più innovativi sul mercato che oggi puoi acquistare ad un prezzo davvero scontatissimo! Parliamo delle Cuffie Wireless Sony, al momento disponibili su Amazon a soli 232 euro con un super sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Cuffie Wireless Sony: esperienza audio coinvolgente e comfort massimo

Le Cuffie Wireless Sony offrono una qualità audio eccezionale grazie al Dynamic Driver X che permette di ascoltare le voci in modo più completo e con più dettagli. È inoltre possibile godere di un audio sempre ad alta risoluzione con la modalità DSEE Extreme e altre tecnologie premium.

Tra l’altro garantiscono la migliore cancellazione del rumore sul mercato e, sfruttando i sensori a conduzione ossea e la tecnologia Precise Voice Pickup, assicurano che le voci possano essere ascoltate in modo super nitido anche in ambienti rumorosi.

Allo stesso tempo, grazie alla batteria potentissima è possibile riprodurre musica fino a 8 ore e ulteriori 16 ore tramite la custodia di ricarica: ciò garantisce 24 ore di ascolto musicale no-stop così da non rimanere mai a corto dei tuoi brani preferiti. Inoltre, con una ricarica rapida di 3 minuti, è possibile ascoltare musica fino a 60 minuti.

Per finire, questi auricolari essere abbinati a due dispositivi contemporaneamente tramite la connessione Bluetooth Multipoint, compatibile con Android, iOS, Windows e macOS.

