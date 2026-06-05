MediaWorld punta tutto sulle console con questa svendita di Nintendo Switch 2, PS5 e altro ancora nel suo outlet

La cifra va confrontata con quanto costa altrove la stessa macchina: 439,96 euro alla Fnac, 457 su Amazon, attorno ai 469 nei principali negozi online e 469,99 allo store ufficiale Nintendo. Rispetto a settembre, quando il listino salirà a 599,99 euro, il risparmio sfiora i 200 euro. Il dettaglio che la vetrina non mette in primo piano è lo stato dell’unità: è un esemplare “di esposizione”, uno di quelli tenuti accesi e maneggiati nei punti vendita fisici.

La distinzione pesa, perché nell’elenco si mescolano tre condizioni diverse. Le console “nuove” sono sigillate, le “usate” sono di seconda mano, e in mezzo stanno quelle da esposizione. Una Switch OLED in edizione speciale Tears of the Kingdom va via a 296,65 euro come modello esposto; la OLED standard costa 288,99 euro se “nuova con scatola aperta”, ma sale a 334 euro nello stato di nuovo integro — più cara da imballaggio chiuso. La prima Switch, ormai datata, compare usata a 216,75 euro.

Sul fronte Sony la PlayStation 5 Slim Digital, senza lettore di dischi, scende a 424,25 euro da esposizione, quasi 200 euro sotto il prezzo toccato dopo l’ultimo rincaro.

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Qui si annida l’osservazione che un titolo da svendita tende a coprire. Non tutto ciò che finisce in outlet è un affare. La PS5 Slim Standard, quella con lettore, è listata a 551,65 euro pur essendo anch’essa un’unità esposta: una cifra che la rende meno conveniente della Digital e poco distante dal nuovo. L’occasione vera è selettiva, non l’intero blocco.

C’è poi il contesto che spiega l’operazione. Il periodo è di rincari diffusi: Sony ha alzato i prezzi di PS5 e PS Portal, Nintendo ha annunciato il ritocco di Switch 2, Valve ha spinto in alto lo Steam Deck. In una fase del genere, comprare in outlet non è tanto cogliere un saldo quanto anticipare un aumento già fissato. Il vantaggio nasce dal confronto con il prezzo futuro, più che con quello presente.

Le unità sono comunque coperte da garanzia, con spedizione gratuita e trenta giorni per il reso, condizione che attenua il rischio nel comprare un prodotto già manipolato. Restano poche, e la stessa vetrina avverte che andranno esaurite in fretta.

Per chi guarda alla fascia alta, il riferimento resta fuori da questa lista: la PS5 Pro viaggia a 899,99 euro di listino e scende a 729 euro solo nella versione ricondizionata, lontana dai tagli applicati alle altre console.