Mega coupon sconto da 250€ sul Samsung Galaxy Tab S10+

Non accontentarti e scegli un tablet che sia potente e versatile allo stesso tempo come il Samsung Galaxy Tab S10+! Oggi è disponibile su Amazon a soli 804 euro con uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon da 250 euro da applicare al check-out.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’occasione è davvero unica!

Samsung Galaxy Tab S10+: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S10+ è un tablet di ultima generazione perfetto da utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano in viaggio.

Con il suo potente processore unito ad Android 14, il dispositivo offre prestazioni sempre al top così da poter effettuare tutto in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Questo modello, inoltre, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X, con tecnologia anti-riflesso e Vision Booster per una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce: in questo modo potrai sentirti il vero protagonista di tutti i tuoi contenuti multimediali, che siano film, serie TV o videogiochi.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria potente che offre un’autonomia elevata di oltre una giornata, mentre la ricarica SuperFast Charge in pochissimi minuti riesce a garantirti l’energia di cui hai bisogno. Per finire il sistema di raffreddamento Vapor Chamber è il più potente di sempre, mentre il corpo in Armor Aluminium è ultra resistente per durare nel tempo.

Oggi il Samsung Galaxy Tab S10+ è disponibile su Amazon a soli 804 euro con uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon da 250 euro da applicare al check-out. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’occasione è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.