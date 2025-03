Mega Offerta di Primavera: Mouse wireless Logitech a metà prezzo (14€)

Hai ancora pochi giorni per sfruttare le strepitose promozioni lanciate in occasione della Festa delle Offerte di Primavera! Oggi il Mouse wireless Logitech Pebble è disponibile su Amazon a soli 14 euro con un super sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Le scorte sono in esaurimento!

Mouse wireless Logitech Pebble: massima precisione e comodità

Il Mouse wireless Logitech Pebble è un gadget di ultima generazione che si distingue per la sua semplicità, con un design confortevole e facile da trasportare ovunque.

Innanzitutto questo modello offre un’esperienza ultra-silenziosa con oltre il 90% di riduzione del rumore così da ottimizzarne l’utilizzo senza arrecare disturbo. Tra l’altro, anche l’ampia rotella di scorrimento in gomma scivola in silenzio per garantire il massimo comfort.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla doppia connettività: potrai connetterlo nel modo che preferisci tramite la tecnologia wireless Bluetooth o con il piccolo ricevitore USB incluso. Non è da meno la sua efficienza in quanto garantisce un tracciamento veloce e con precisione ovunque tu decida di utilizzarlo e su tutte le superfici.

L’autonomia è un’altra specifica di spicco: basti pensare che il mouse rimane alimentato fino a 18 mesi con una sola batteria AA. Per finire, la compatibilità è super estesa: potrai utilizzarlo con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android.

Oggi il Mouse wireless Logitech Pebble è disponibile su Amazon a soli 14 euro con un super sconto del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.