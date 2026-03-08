Meizu esce dal mercato degli smartphone: il motivo della decisione

L’ha rifatto: il marchio cinese Meizu ha deciso di abbandonare lo sviluppo dei suoi smartphone. Il perché di tale decisione è presto spiegato

Fondata nel 2003 a Zhuhai, Meizu inizialmente produceva lettori MP3 prima di entrare nel settore degli smartphone con il modello M8. Negli anni successivi il brand si è fatto conoscere per dispositivi dal design curato e per la personalizzazione Android Flyme OS.

Nel 2015 l’azienda ha raggiunto uno dei suoi momenti migliori con oltre 20 milioni di smartphone spediti, sostenuta anche da investimenti importanti da parte di Alibaba.

Oggi il marchio cinese Meizu ha deciso di interrompere lo sviluppo dei suoi smartphone, segnando un cambiamento strategico significativo per l’azienda. Non si tratta però di una chiusura definitiva: il brand continuerà a esistere e a operare in altri settori tecnologici.

La scelta è legata principalmente alle difficoltà del mercato mobile e alla volontà di concentrarsi su nuove aree come software, intelligenza artificiale e automotive.

Meizu sospende lo sviluppo dei nuovi smartphone

Negli ultimi mesi la società ha confermato la sospensione dello sviluppo di nuovi dispositivi mobili, una decisione che di fatto segna l’uscita dal mercato hardware degli smartphone. Tra i progetti coinvolti ci sarebbe anche la serie Meizu 23, il cui lancio appare ora molto improbabile.

Secondo diverse analisi, l’azienda avrebbe scelto di interrompere la produzione principalmente a causa di:

forte competizione nel mercato cinese degli smartphone

aumento dei costi dei componenti , in particolare delle memorie

quote di mercato ormai molto ridotte rispetto ai principali concorrenti

Il settore è dominato da grandi produttori come Huawei, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo, che controllano gran parte delle vendite e rendono sempre più difficile la sopravvivenza dei marchi più piccoli.

Il marchio non chiude: focus su software e AI

Nonostante l’addio agli smartphone, Meizu non scomparirà dal mercato tecnologico. L’azienda continuerà infatti a sviluppare software e soluzioni legate all’ecosistema digitale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale.

Tra i progetti più importanti c’è Flyme, il sistema operativo sviluppato da Meizu, che sarà sempre più orientato verso nuove piattaforme. In particolare, la società punta molto su Flyme Auto, una piattaforma pensata per i sistemi di infotainment delle automobili intelligenti.

Questo cambiamento è facilitato anche dal legame con Geely, gruppo automobilistico che ha acquisito una quota di maggioranza dell’azienda nel 2022 e che mira a integrare le competenze software di Meizu nelle proprie vetture.

Un mercato smartphone sempre più difficile

L’uscita di Meizu dal settore non è un caso isolato. Negli ultimi anni diversi produttori hanno ridimensionato o abbandonato il mercato mobile a causa di margini sempre più ridotti e della saturazione del settore.

Secondo alcune previsioni, il 2026 potrebbe essere un anno complesso per l’industria degli smartphone, con una possibile contrazione delle spedizioni globali e una crescita dei costi dei componenti che colpisce soprattutto i produttori più piccoli.

In questo contesto, molte aziende stanno riorganizzando le proprie attività puntando su software, servizi digitali e dispositivi con integrazione AI, considerati segmenti con maggiori prospettive di crescita.