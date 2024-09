Meme coin alla ribalta con il token Crypto All-Stars pronto a fare 10x

Le meme coin sono sotto i riflettori oggi, in ripresa dopo un lungo periodo in rosso. Grazie a questa ripresa, diverse nuove coin stanno iniziando a guadagnare terreno.La più importante è Crypto All-Stars (STARS) ed un esperto di criptovalute ha persino suggerito che potrebbe aumentare di 10 volte il suo prezzo dopo la quotazione in borsa.

Le meme coin tornano in vita mentre la capitalizzazione di mercato supera i 40 miliardi di dollari

Il mercato delle meme coin sta mostrando segni di vita, rimbalzando dopo un periodo difficile. Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato totale del settore è tornata sopra la soglia dei 40 miliardi di $. Si tratta di un balzo del 5% rispetto al giorno precedente.E da ieri ci sono stati anche circa 4,5 miliardi di $ di volume di trading spot. Tutte le principali meme coin sono in verde, con DOGE in rialzo del 5%, SHIB in rialzo del 4% e FLOKI in rialzo del 9%.

Tuttavia, il guadagno maggiore è stato WIF, che è salito di quasi il 15%. Queste monete sono ancora in calo negli ultimi sette giorni, ma la ripresa sembra promettente.Ma non è solo l’andamento positivo dei prezzi ad attirare l’attenzione degli investitori. Da quando è finito agosto, gli analisti di Santiment hanno individuato un picco negli indirizzi attivi per DOGE, SHIB e PEPE. Più indirizzi significano più trader che si lanciano sul mercato, un buon segno. Sebbene sia ancora presto, molti credono che questo potrebbe essere l’inizio di un’altra corsa rialzista per le meme coin.

Il rialzo di Bitcoin e gli eventi di settembre alimentano l’ottimismo sulle criptovalute

Fondamentalmente, c’è molto di più in questo rimbalzo del mercato rispetto ai token cane/gatto/rana. Bitcoin si sta avvicinando di nuovo a $ 59.000, suggerendo una forza maggiore del mercato delle criptovalute.Eppure il Crypto Fear & Greed Index è ancora in territorio “Fear”. Sebbene questo possa sembrare un fattore negativo, i trader sanno che può in realtà essere un segnale rialzista, dato il detto “Sii avido quando gli altri hanno paura”.

Guardando al futuro, settembre potrebbe essere un mese ricco di eventi per gli investitori. Stanno arrivando i dibattiti presidenziali, in cui le posizioni sulle criptovalute di entrambi i candidati potrebbero influenzare il mercato. Poi c’è la decisione della Fed sui tassi di interesse.

Anche il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti potrebbe avere un impatto sul sentiment degli investitori. Tuttavia, settembre è stato storicamente un mese difficile per le criptovalute.I dati mostrano che Bitcoin ha un calo medio di circa il 6,5% questo mese, il che a volte può diventare una profezia che si autoavvera. Ma questa tendenza potrebbe cambiare con tutti questi importanti eventi in calendario. E dato che le meme coin stanno già iniziando a salire, ci sono buone probabilità che l’ottimismo possa continuare.

Crypto All-Stars brilla durante il recupero delle meme coin e si avvicina al traguardo di $ 1 milione di prevendita

Una nuova meme coin sta catturando l’attenzione degli investitori durante questa ripresa del mercato. Crypto All-Stars si sta avvicinando al traguardo di 1 milione di $ nella sua fase di prevendita, con i token STARS al prezzo di soli $ 0,0014191 ciascuno.

Questo prezzo aumenterà con l’inizio di nuove fasi di prevendita, quindi i primi investitori saranno premiati con un punto di ingresso più basso. Quindi, perché tutto questo clamore?

È principalmente dovuto alla caratteristica più importante di Crypto All-Stars, il “MemeVault”, che consente agli investitori di mettere in staking meme coin popolari come DOGE, SHIB e PEPE per guadagnare token STARS.Più lungo è il periodo di staking, maggiori sono le ricompense. Detenere STARS in anticipo può persino triplicare queste ricompense, incoraggiando gli investitori a conservare i propri token anziché venderli.

L’esperto di criptovalute Jacob Bury ha recentemente pubblicato un video su STARS. Ha previsto che il prezzo del token aumenterà di 10 volte dopo che sarà quotato su un DEX entro la fine dell’anno.Bury ritiene che MemeVault, combinato con il fascino retrò di Crypto All-Stars, stia davvero riscuotendo successo tra gli investitori.