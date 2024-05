Meme Coin sugli scudi: WIF +8% Pepe +10% e Dogeverse vola oltre i 13 milioni

Il mercato sta attualmente rimbalzando, con una certa forza che fa ben sperare per il prossimo futuro, ma ci sono alcune coin che stanno facendo meglio di altre.

Solitamente, quando ci sono queste situazioni di incertezza, si possono individuare le monete che sono più in forma nell’immediato e per il prossimo futuro vedendo chi rimbalza più forte degli altri.

Se una con fa un misero +2%, allora significa che non c’è particolare FOMO intorno a quel token, quindi potrebbe essere sensato aspettare finestre di mercato più profittevoli.

Se invece il rimbalzo è forte e vigoroso, allora significa che gli occhi del mercato sono puntati anche su quella moneta specifica, quindi occorre tenerla d’occhio e ponderare eventuali strategie d’acquisto.

Certo, non è una scienza esatta, ma è un segnale da tenere in forte considerazione e utilizzarlo in combinata con altri criteri a seconda del caso.

Il mercato delle meme coin in fermento

Quindi, in questi giorni d’incertezza e candele rosse, cosa dobbiamo trarre come conclusioni? Una che ci siamo fatti noi della redazione, è che le meme coin sono in puro fermento.

Giusto per fare qualche esempio, WIF ha guadagnato ben il 25% negli ultimi 7 giorni con picchi dell’8% in un singolo giorno, sintomo che questo cagnolino col cappello ha davvero tanta FOMO che gli ruota intorno.

Pepe invece ha realizzato un +11% negli ultimi 7 giorni, con una crescita più lenta ma comunque costante, specialmente se lo raffrontiamo col fatto che Bitcoin nello stesso periodo ha avuto una variazione di prezzo nulla.

Insomma, queste due coin sono belle cariche e stanno performando meglio della media, dando una chiara dimensione di quanto sia il potenziale e l’interesse che gli ruota intorno.

Pensare d’inserire una porzione di queste meme coin nel proprio portafoglio, potrebbe essere interessante per molti investitori. Ma questi, ovviamente, non sono consigli finanziari.

Dogeverse sfonda il tetto dei 13 milioni

Se le meme coin già affermate se la passano bene, quelle che sono ancora in fase di prelancio stanno letteralmente volando verso vette sempre più alte.

Se qualche giorno fa stavamo parlando di quanto potesse essere interessante la prevendita di Dogeverse che puntava a raggiungere i 10 milioni, oggi torniamo a scrivere di questo cagnolino multidimensionale congratulandoci per aver abbondantemente superato i 13 milioni. Il tutto nel giro di una manciata di giorni.

Per chi non lo sapesse, Dogeverse è una meme coin basata su Doge che punta a essere una delle più diffuse e facilmente scambiate del mercato.

La grande novità sta nel fatto che è multichain, scambiata su 6 delle principali blockchain che popolano il panorama attuale, cosa che le dà dei vantaggi enormi.

Se le altre meme coin necessitano l’utilizzo di una chain specifica, potenzialmente tagliando fuori gli utenti delle altre che non vogliono o non possono operare su quelle concorrenti, andando multichain questa coin può arrivare nei wallet di (quasi) tutti con estrema facilità.

Se a questo ci uniamo il fatto che le meme coin stanno attraversando l’ennesima fase di grande FOMO, allora non c’è da stupirsi che il progetto Dogeverse sia già un successo.

Se esiste un momento ideale per lanciare una nuova meme coin sul mercato, è questo. Tutti gli astri sono allineati per regalare fama e onori al settore.

Basta solo farsi trovare pronti e disponibili per gli investitori, agevolandoli nell’acquisto. Questo è ciò in cui Dogeverse è campione e la ragione che ci spinge a credere nelle potenzialità di questo progetto a suo modo estremamente innovativo.