MEMEAI perde il 30% in un mese con i trader che passano al nuovo token a tema AI

La meme coin ispirata a Elon Musk – Meme AI – è scesa del 30% nell’ultimo mese, mentre il mercato delle crypto è in caduta libera. Il calo arriva quando Bitcoin è risceso sotto i 60.000 dollari, toccando il punto più basso da febbraio. Anche Shiba Inu e Dogecoin hanno registrato cali a due cifre negli ultimi giorni.

Il calo del valore di $MEMEAI arriva dopo sei giorni consecutivi di pressione al ribasso, spingendo il token al suo livello più debole dal 4 marzo.

Nonostante ciò, una nuova meme coin chiamata WienerAI sta mostrando un forte slancio, avendo raccolto 700.000 dollari dal lancio della prevendita.

Meme AI soffre a causa della recessione del mercato

Lanciata nel gennaio 2024, Meme AI è una meme coin che trae la sua utilità dall’essere un generatore di meme AI e un mercato NFT. La premessa della piattaforma è consentire agli utenti di divertirsi attraverso l’uso creativo dei meme.

Costruito sulla base del tweet di Elon Musk, è stato realizzato un generatore di meme, adattando il suo strumento alla community crypto. Ciò ha portato alla creazione del token nativo MEMEAI, che ha raggiunto il picco di 0,03688 dollari all’inizio di marzo di quest’anno.

Da allora il prezzo è in caduta libera, poiché i trader si sono affrettati ad ottenere i profitti, con il risultato che il prezzo ha toccato una serie di minimi sempre più bassi. Il token è attualmente in ribasso del 45% questo mese, attualmente negoziato a $ 0,004.

Meme AI non è l’unica meme coin in difficoltà, con Dogecoin, Shiba Inu e Pepe che hanno tutti registrato forti cali negli ultimi 30 giorni, riflettendo una più ampia lotta del mercato. DOGE è stato uno dei maggiori ribassi, perdendo oltre il 40% nell’ultimo mese. SHIB è sceso di quasi il 27%, con Pepe in calo del 25% nell’ultimo mese.

Questi cali arrivano mentre le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve americana a giugno sono state del tutto deluse. Negli ultimi mesi l’economia nazionale ha sovraperformato le aspettative e questa resilienza ha rafforzato le prospettive che l’inflazione rimanesse più elevata.

Nonostante ciò, diverse nuove meme coin si stanno dimostrando promettenti nel mese di maggio, tra cui WienerAI.

La nuova meme coin WienerAI ottiene previsioni rialziste

WienerAI è una meme coin potenzialmente virale che ha preso ispirazione da altri token popolari a tema cane e ha raccolto oltre $ 700.000. Il cane salsiccia offre ai trader un’interfaccia di trading avanzata basata sull’intelligenza artificiale per aiutarli a trovare opportunità di mercato.

La piattaforma addebita all’utente una commissione pari a zero, con ricompense fino al 1248% APY per lo staking del token. Si descrive come qualcosa di più di un tipico bot di trading, ma piuttosto un partner di trading di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale che mira a consentire agli investitori di ottenere vantaggi dal mercato.

Ci sono 69 miliardi di token WAI, il 30% dei quali è stato messo in prevendita. Sfruttando il potenziale della sua tecnologia predittiva e le interessanti ricompense di staking, ha visto 829.603.016 token messi in staking dai primi investitori. A questi investitori sono stati ora consegnati oltre 620 token $WAI sotto forma di premi.

Attualmente al prezzo di $ 0,000702, questo importo aumenterà presto una volta che la prevendita raggiungerà i $ 946.698. Tieni d’occhio i suoi progressi seguendo il suo canale X (Twitter) e Telegram.