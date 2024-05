Meno di 2 €/mese per una VPN illimitata, ecco la promo da attivare oggi

Scegliere una VPN illimitata, in grado di garantire una connessione veloce e sicura oltre che la possibilità di aggirare i blocchi geografici online (grazie a un network di server sparsi in tutto il mondo, diventa molto facile. Grazie all’offerta di Private Internet Access, una delle VPN più note e apprezzate sul mercato, è possibile accedere a una VPN senza limiti con un costo di 1,99 euro al mese.

La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è legata al piano 2 Anni + 2 Mesi che garantisce un accesso illimitato per 26 mesi alla VPN con uno sconto dell’81% sulla spesa complessiva. Per sfruttare la promozione in corso in questo momento è sufficiente accedere al sito ufficiale di Private Internet Access, raggiungibile dal box qui di sotto. C’è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Private Internet Access costa meno di 2 euro al mese: è la VPN illimitata da scegliere

La promozione di Private Internet Access è quella giusta. La VPN in questione mette a disposizione:

una connessione senza limiti tramite rete VPN

tramite rete VPN la protezione della crittografia e una politica no log per azzerare il tracciamento

e una per azzerare il tracciamento un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo , per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online

, per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online blocco annunci integrato

sistema di configurazione semplice che permette l’accesso immediato alla rete VPN

Con l’offerta in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale che include anche 2 mesi aggiuntivi. Da notare che la promozione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione della VPN, che consente di recuperare l’importo spesso.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.