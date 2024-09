Mercuryo lancia la carta di debito crypto abilitata per Mastercard 

La società di pagamenti in criptovaluta Mercuryo ha lanciato una carta di debito Mastercard per i possessori di criptovalute in Europa.

Il metodo di pagamento virtuale, denominato Spend, consente agli utenti di trasformare i propri fondi crypto in valuta fiat per effettuare acquisti presso oltre 90 milioni di trader nella rete Mastercard, come si legge in una nota di Mercuryo in una nota rilasciata giovedì.

La carta digitale è emessa dalla società fintech polacca Quicko.

Spend punta a diventare un metodo di pagamento ampiamente accettato, sfruttando le competitive commissioni di ingresso e la sicurezza di Mercuryo, ha affermato la società.

“Il lancio di Spend segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso verso la democratizzazione dell’accesso alle criptovalute e la loro integrazione perfetta con il mondo dei pagamenti tradizionali”, ha affermato in una nota il co-fondatore e CEO di Mercuryo, Petr Kozyakov.

Spend è incorporato in un wallet non-custodial, il che significa che i suoi utenti possono archiviare e gestire le chiavi dei loro possedimenti in criptovaluta. È compatibile con 40 criptovalute, tra cui Ethereum e Solana, secondo Mercuryo.

MetaMask, il popolare wallet di criptovalute incentrato su Ethereum, ha annunciato mercoledì di aver stretto una partnership con Mastercard per testare una nuova carta di debito che si collegherà direttamente ai portafogli self-custody degli utenti e consentirà loro di pagare con criptovalute ovunque nel mondo in cui Mastercard è accettata.

MetaMask Card, come è stato soprannominato il prodotto, sarà inizialmente disponibile tramite un programma pilota limitato per alcune migliaia di utenti nell’Unione Europea e nel Regno Unito.

L’azienda afferma che le criptovalute vendute con Spend sono immediatamente disponibili sulla carta virtuale, a differenza del ritardo che normalmente si verifica con una banca.

Al momento del lancio, la carta di debito è disponibile per i possessori di criptovalute nello Spazio economico europeo (SEE).

Tuttavia, Mercuryo prevede di estendere presto l’accesso a Spend in altre regioni del mondo.

Il limite di spesa mensile per Spend è di € 40.000, con una commissione di emissione di € 1,60 per gli utenti della carta e una commissione di mantenimento di € 1 al mese. L’emittente della carta richiede agli utenti di rispettare le norme antiriciclaggio e know-your-consumer.

Il lancio della carta di debito Mastercard crypto-fiat di Mercuryo segue il lancio di diversi metodi di pagamento Mastercard simili rivolti ai possessori di asset digitali nel corso degli ultimi anni.

Ad agosto, MetaMask ha lanciato una carta di debito con Mastercard, consentendo agli utenti di utilizzare token virtuali come Bitcoin per gli acquisti presso negozi popolari. Nel frattempo, Bybit ha iniziato a offrire una carta di debito l’anno scorso che converte una manciata di token digitali in valute fiat.