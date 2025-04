Meta AI sotto esame: la Commissione Europea valuta la conformità

La questione della privacy digitale torna al centro del dibattito europeo, questa volta con protagonista Meta AI, l’assistente virtuale integrato su piattaforme come WhatsApp, Instagram e Messenger. L’impossibilità di rendere questa funzionalità completamente non disattivabile ha sollevato dubbi sulla sua conformità alle normative dell’Unione Europea, portando il caso all’attenzione della Commissione Europea.

A sollevare ufficialmente la questione è stata la parlamentare slovacca Veronika Cifrová Ostrihoňová, che ha interrogato i vertici europei, incluso il commissario Henna Virkkunen, con una domanda scritta formale. L’obiettivo è chiarire se l’integrazione di Meta AI rispetti il quadro normativo comunitario, particolarmente in relazione alle stringenti disposizioni sulla privacy digitale.

Nonostante Meta presenti il suo assistente virtuale come una funzionalità “opzionale”, la presenza costante dell’icona nelle interfacce delle app ha generato malcontento tra gli utenti. Questo è particolarmente evidente in Italia, dove le ricerche online rivelano un interesse predominante su come eliminare l’assistente piuttosto che su come utilizzarlo. Tale situazione sottolinea un malessere diffuso, alimentato dalla percezione di un controllo limitato da parte degli utenti.

La complessità della questione aumenta se si considera che Meta aveva inizialmente sospeso il lancio europeo del suo assistente virtuale per adeguarsi alle normative del AI Act. La versione attualmente disponibile in Europa è stata infatti significativamente ridotta nelle sue capacità: non può generare immagini, non memorizza informazioni sugli utenti e non è integrabile nelle chat di gruppo. Tali limitazioni riflettono un tentativo di bilanciare innovazione e conformità normativa, ma non sembrano sufficienti a dissipare le preoccupazioni.

Joshua Breckman, responsabile delle comunicazioni internazionali di Meta, ha cercato di minimizzare le polemiche, sottolineando che Meta AI non accede ai messaggi privati su WhatsApp e utilizza solo contenuti pubblici provenienti da altre piattaforme per migliorare le proprie prestazioni. Tuttavia, queste rassicurazioni non sembrano bastare a placare i dubbi degli utenti e dei legislatori europei.

Il caso di Meta AI rappresenta una sfida significativa per l’azienda, che si trova a dover gestire il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto delle normative sulla privacy. L’Europa, con il suo quadro normativo particolarmente rigoroso, pone un banco di prova cruciale per il futuro di queste tecnologie. L’indagine in corso da parte della Commissione Europea determinerà non solo il destino dell’assistente virtuale nel continente, ma potrebbe anche definire nuovi standard per l’adozione di tecnologie simili.

In un contesto dove la protezione dei diritti digitali degli utenti è considerata prioritaria, il dibattito su Meta AI potrebbe segnare un precedente importante. La questione della sua natura non disattivabile non è solo un tema tecnico, ma un simbolo delle sfide che l’industria tecnologica deve affrontare per operare in un mercato sempre più regolamentato e attento ai diritti dei consumatori.