Meta Quest 3S scende di prezzo: realtà mista e libertà totale a 391,99 euro

Ecco un’offerta che lascia davvero senza parole: Meta Quest 3S è disponibile a soli 391,99 euro, un prezzo che segna un risparmio concreto di quasi il 12% rispetto al listino ufficiale di 439,99 euro. Un’occasione rara, di quelle che fanno la differenza per chi vuole portarsi a casa un visore di ultima generazione senza svuotare il portafoglio. Siamo davanti a una proposta pensata per chi non si accontenta della solita esperienza digitale, ma desidera immergersi in una realtà mista capace di trasformare ogni ambiente domestico in qualcosa di straordinario. Grazie ai suoi 256 GB di memoria, avrai spazio a volontà per app, giochi e contenuti esclusivi, il tutto supportato da una tecnologia che fonde il meglio del virtuale con il reale. Se hai sempre sognato di vedere un film su uno schermo virtuale gigante direttamente dal divano di casa o di sfidare gli amici in un’arena di gioco immersiva senza confini, questa è l’occasione che aspettavi.

Prestazioni e libertà senza compromessi

Il Meta Quest 3S non è solo un visore: è una vera e propria piattaforma di intrattenimento e socialità. La presenza della piattaforma Meta Horizon apre le porte a un universo di interazioni globali, permettendoti di incontrare amici, partecipare a eventi live e condividere esperienze uniche in tempo reale. Ma non finisce qui: la sua versatilità si traduce in un multitasking avanzato, ideale per chi ama navigare su internet, guardare video su YouTube e chattare contemporaneamente senza dover mai togliere il visore. Il design completamente senza fili, abbinato ai controller Touch Plus o al sofisticato riconoscimento delle mani, garantisce una libertà di movimento totale: potrai muoverti, esplorare e giocare senza alcun limite, godendo di un comfort assoluto anche nelle sessioni più lunghe. Sotto la scocca batte il potente processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, che offre prestazioni grafiche raddoppiate rispetto alla generazione precedente: immagini più nitide, fluidità impeccabile e una reattività che lascia a bocca aperta anche i gamer più esigenti.

Sicurezza, contenuti esclusivi e facilità d’uso

Un altro punto di forza di Meta Quest 3S è la massima attenzione alla sicurezza: le funzionalità di parental control lo rendono perfetto anche per le famiglie, offrendo un’esperienza protetta ai più giovani e la tranquillità ai genitori. L’offerta include ben tre mesi gratuiti di Meta Horizon+, un vero passaporto per un catalogo di contenuti premium in continua espansione: ogni giorno potrai scoprire nuove app, giochi e mondi virtuali senza alcun costo aggiuntivo. E non dovrai preoccuparti di nulla: nella confezione troverai tutto il necessario, comprese le batterie AA per iniziare subito la tua avventura digitale. Approfitta adesso di questa opportunità esclusiva: il Meta Quest 3S ti aspetta su Amazon Italia, pronto a rivoluzionare il tuo modo di vivere la tecnologia. Non lasciarti sfuggire una delle offerte più interessanti dell’anno!

