Meta Spark chiude: meno filtri di bellezza su Instagram e Facebook

A partire dal 14 gennaio 2025, gli utenti di Instagram e Facebook assisteranno a una significativa riduzione dei filtri di bellezza disponibili. Questa decisione deriva dalla chiusura di Meta Spark, la piattaforma di Meta dedicata alla creazione di effetti di realtà aumentata (AR).

I filtri di bellezza, che hanno rivoluzionato il modo in cui gli utenti si presentano online, spaziando da semplici decorazioni come orecchie da coniglio a complessi effetti di miglioramento estetico, sono stati a lungo una delle funzionalità più apprezzate. Tuttavia, la chiusura di Meta Spark segna la fine dei filtri sviluppati da terze parti, mentre quelli integrati nelle app di Meta continueranno a essere disponibili.

Meta Spark: una piattaforma per creatori

Lanciata per offrire agli utenti la possibilità di creare effetti personalizzati, Meta Spark ha alimentato una comunità di creatori in rapida crescita. Con oltre 2 milioni di filtri sviluppati, alcuni creatori hanno persino trasformato questa attività in un vero e proprio business. Ora, con la chiusura della piattaforma, molti di loro stanno migrando verso altre opzioni, come Snapchat, per continuare a utilizzare i propri filtri esportati.

Perché Meta chiude Meta Spark?

La decisione di chiudere Meta Spark rientra in una strategia più ampia di Meta, volta a concentrare le risorse su progetti considerati prioritari, come gli innovativi occhiali AR Orion. Tuttavia, questa scelta ha sollevato malcontento tra i creatori, che vedono sfumare un’importante base utenti e opportunità economiche, nonostante la possibilità di esportare i filtri.

Impatto sociale e riflessioni

Oltre all’aspetto commerciale, i filtri bellezza hanno avuto un impatto significativo sugli ideali di bellezza, contribuendo a problematiche come la dismorfia corporea. La chiusura di Meta Spark potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’uso della realtà aumentata sui social media.

Questa vicenda evidenzia anche un’importante lezione per i creatori digitali: affidarsi esclusivamente a una piattaforma di terze parti comporta rischi considerevoli. La chiusura di Meta Spark, così come quella di altre piattaforme come il client Reddit Apollo, sottolinea l’importanza di diversificare le proprie fonti di reddito.