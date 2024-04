Mi Smart Band 8, piccolo prezzo ma tantissime funzioni MENO 22 PER CENTO

Mi Smart Band 8 è un dispositivo piccolo, dal prezzo accessibile, ma con una dotazione tecnologica di tutto rispetto, perfetta per supportare chi lo indossa nello sport, negli allenamenti (anche in piscina) ma anche nelle semplici passeggiate all’aria aperta, visto che siamo entrati nella bella stagione! La prima cosa che salta all’occhio è il suo design, classico ma decisamente piacevole, con uno schermo touch screen AMOLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Ovviamente è anche molto luminoso, e non potrebbe essere altrimenti! E lo sconto? Esagerato come da tradizione Amazon! MENO 22%, col prezzo di listino che crolla da 50 euro a 38 euro!

Un super tracker

Una delle caratteristiche principali di Mi Smart Band 8 è il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, per tenere sotto controllo il cuore in modo preciso e affidabile. Con i dati in tempo reale sulla frequenza cardiaca, è possibile monitorare da vicino il loro cuore durante l’attività fisica e a riposo per avere un quadro completo dell’allenamento.

Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, Mi Smart Band 8 è dotato di una serie di sensori avanzati che consentono di monitorare vari parametri fisiologici come il sonno, il livello di stress e persino la saturazione di ossigeno nel sangue.

Oltre alle funzionalità di monitoraggio della salute, Mi Smart Band 8 offre anche un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio delle attività fisiche. Chi lo indossa può tracciare i propri passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e persino monitorare il livello di attività giornaliero. E per rendere il dispositivo ancor più completo ci sono oltre 150 modelli di attività sportiva preimpostata!

Anche la batteria è un bel punto di forza di Mi Smart Band 8: può durare fino a 16 giorni e può essere caricato completamente in solo circa 1 ora!

