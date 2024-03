Microfono Blue Yeti Nano: in SUPER SCONTO con le Offerte di Primavera

Sei un aspirante youtuber/streamer che vuole fare video ASMR? Dovete sapere che i microfoni più utilizzati per in questo campo sono i Blue Yeti, tra i migliori sul mercato per proporre questo genere di video. Tuttavia, questi possono essere utilizzati anche per video normali, svolgendo il loro lavoro egregiamente. Grazie alle offerte di Primavera, oggi su Amazon è disponibile il microfono Blue Yeti Nano, con uno sconto del 24% che fissa il prezzo finale a soli 88,99€.

microfono Blue Yeti Nano: oggi in super sconto su Amazon

Questo microfono dispone di due capsule microfoniche personalizzate che riescono a fornire grande presenza alla tua voce, creando delle registrazioni streaming di livello professionale. Con il software dedicato Blue VO!CE potrai portare le tue registrazioni a un livello superiore grazie a un suono vocale broadcast nitido, riuscendo a intrattenere efficacemente il tuo pubblico con tanto di effetti, modulazione avanzata e campioni audio in alta definizione.

Si presenta con un design compatto e si può adattare praticamente a ogni tipo di ambiente facendo anche un’ottima figura in video. Appena lo colleghi al computer potrai tranquillamente iniziare a registrare. Le tue registrazioni saranno precise con assenza di latenza grazie alle uscita per le cuffie e al controllo del volume integrato. In questo modo potremo avere sempre un suono pulito e in tempo.

I modelli cardioide e omini possono essere utilizzati efficacemente anche su piattaforme come Zoom, per il gaming e podcasting su Twitch o anche su YouTube e altro. Acquista subito questo favoloso prodotto su Amazon: solo per oggi è in sconto del 24%, con un prezzo finale fissato a 88,99€.

