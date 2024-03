Microsoft Controller Xbox a SOLAMENTE 44€: utenti in TILT completo

Nel fine settimana ti dedichi sempre e solo all’Xbox? Non aspetti altro di trovare qualche offerta allettante? Beh allora, mettiti seduto, perchè oggi su Amazon potrai portarti a casa questo controller Xbox a solamente 44,99€, invece di 59,99€. Corri adesso su Amazon, sta per finire.

Ne restano davvero pochissimi pezzi, dato lo sconto shock. Oggi con sconto shock del 25%. Non ti resta che correre su Amazon e aggiungerne uno al tuo carrello.

Xbox Wireless Controller, colore nero

Si tratta di un controller per Xbox davvero incredibile, che in questo momento potrebbe davvero farti impazzire, perché ha un prezzo davvero bassissimo. Lo trovi con tanto di sconto dell’11%, quindi non ti resta che correre subito a comprarlo su Amazon!

Concentrati sull’obiettivo con l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore e una croce direzionale ibrida per un controllo preciso e affidabile. Regola il controller secondo le tue esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata e l’app Accessori Xbox.

Con Xbox Wireless e tecnologia Bluetooth per giocare senza fili su console, PC Windows 10, tablet e telefoni Android. Supporto per iOS prossimamente disponibile. Associa facilmente: associa e passa facilmente da un dispositivo all’altro, inclusi Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 e Android; supporto per iOS prossimamente disponibile.

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox, colore nero, caratterizzato da superfici modellate e da una geometria raffinata per un ottimo comfort durante il gioco.

Un prezzo shock, che ha mandato tutto Amazon in tilt oggi. Ne restano davvero pochissimi pezzi ancora, quindi corri subito a prenderlo! Dal colore blu, perfetto per le tue sessioni di gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.