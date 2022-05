Microsoft, ecco tutte le novità di Build, la conferenza dedicata agli sviluppatori

Microsoft ha presentato nuovi modi per gli sviluppatori di connettersi a Teams e al suo tessuto collaborativo, inserendo un’app direttamente in Teams oppure portando le funzionalità di Teams in app già esistenti. Inoltre, l’azienda ha messo in evidenza gli strumenti low code proprietari, dimostrando come la tecnologia stia democratizzando il modo in cui vengono progettate le app e rispondendo allo skill match attraverso strumenti più semplici e alla portata di chiunque. Alcuni esempi:

Microsoft Power Pages , una piattaforma di sviluppo e hosting low code che consente a chiunque, dal creatore di low code allo sviluppatore professionista, di progettare, configurare e pubblicare siti web per desktop e mobile attraverso un’esperienza fluida e visiva.

Express Design in Power Apps , uno strumento che consente di caricare un PDF, un PowerPoint o persino uno schizzo disegnato a mano e ottenere un’applicazione funzionante in pochi secondi.

Sintetizzatore di testo di Dynamics 365 per l’assistenza clienti. Grazie a questo strumento, gli utenti potranno accedere alla sintesi automatica di conversazioni complesse per ridurre i tempi di gestione delle richieste, migliorando il supporto clienti.

La nuova esperienza Live Share per le app in Teams porta la condivisione dello schermo nelle riunioni a un livello superiore, rendendo interattive le riunioni in Teams. Gli sviluppatori possono creare app Live Share in Teams che consentono ai partecipanti alle riunioni di modificare, annotare, ingrandire o rimpicciolire e interagire con i contenuti condivisi in modi nuovi.