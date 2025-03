Microsoft introduce i riassunti con AI su Notepad per Windows 11

Una nuova funzionalità basata su intelligenza artificiale è in fase di test su Notepad, il celebre editor di testo incluso in Windows 11. Gli utenti del programma Windows Insiders possono ora sperimentare la capacità di generare riassunti AI direttamente dal testo selezionato.

Questa innovazione consente agli utenti di evidenziare un testo, cliccare con il tasto destro e scegliere l’opzione “Summarize”. È possibile accedere alla funzione anche tramite la scorciatoia Ctrl + M o attraverso il menu Copilot. Una volta attivata, l’editor elabora un riassunto del contenuto selezionato, con la possibilità di regolarne la lunghezza in base alle preferenze personali.

Con questa integrazione, Microsoft conferma il suo impegno nell’inserire tecnologie avanzate nei suoi strumenti quotidiani. Dopo l’introduzione di Copilot in Office e Teams, la scelta di implementare l’AI in Notepad mira a trasformare un semplice editor in un supporto intelligente per scrittura, analisi e sintesi delle informazioni.

Il test della funzionalità avviene attraverso il programma Windows Insiders, che consente all’azienda di raccogliere feedback utili per perfezionare l’esperienza. Questo approccio collaborativo garantisce che le nuove funzioni siano adattate alle reali esigenze degli utenti, migliorandone la produttività.

Questa evoluzione si inserisce in un quadro più ampio di innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, volte a semplificare le attività digitali quotidiane. L’obiettivo è rendere strumenti come Notepad più accessibili e utili, offrendo un valore aggiunto agli utenti di Windows 11 e rispondendo alla crescente domanda di soluzioni intuitive e avanzate.

Con l’integrazione dei riassunti AI, Microsoft punta a rivoluzionare l’uso di Notepad, trasformandolo in uno strumento che non solo facilita la scrittura, ma ottimizza anche il tempo dedicato alla gestione delle informazioni. Una mossa che promette di rendere il lavoro più efficiente e meno impegnativo.