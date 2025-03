Microsoft introduce una nuova funzione FAQ in Windows 11 per migliorare le prestazioni del PC

Nuova funzione in fase di test per gli utenti di Windows 11: una sezione integrata per spiegare come le limitazioni hardware possano influire sulle prestazioni PC. Attualmente disponibile nelle build di anteprima del Dev Channel, questa novità include una sezione di FAQ che fornisce risposte dettagliate e suggerimenti per ottimizzare il sistema.

La funzione si concentra su componenti chiave come la RAM e la GPU. Ad esempio, se la scheda grafica ha meno di 4GB di memoria, la sezione evidenzierà questa limitazione e proporrà soluzioni per migliorare le prestazioni. Allo stesso modo, chi utilizza una versione obsoleta di Windows 11 riceverà un avviso con indicazioni utili. L’obiettivo è fornire informazioni chiare per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dal proprio hardware.

Questa nuova funzionalità è stata individuata da phantomofearth, un esperto di Microsoft, che ha scoperto la sezione nascosta nella build di anteprima del Dev Channel. Per ora, la funzione non è stata confermata ufficialmente dall’azienda e richiede un’attivazione manuale per essere utilizzata.

Un elemento interessante è la possibile dinamicità della sezione FAQ. Le risposte potrebbero variare in base alla configurazione hardware, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni utente. Tuttavia, resta da verificare se questa caratteristica sarà inclusa nella versione definitiva della funzione.

Questa iniziativa ricorda il vecchio Windows Experience Index, introdotto con Windows Vista, che forniva un punteggio basato sulle prestazioni hardware. Con questa nuova implementazione, Microsoft punta a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, offrendo strumenti utili per comprendere e ottimizzare le prestazioni del proprio PC.

Secondo le indiscrezioni, la funzione potrebbe essere rilasciata con l’aggiornamento 24H2 di Windows 11. Tuttavia, non è raro che alcune funzionalità vengano abbandonate prima del lancio ufficiale. In ogni caso, l’iniziativa sottolinea l’impegno di Microsoft nel rendere Windows 11 sempre più accessibile e performante, favorendo la transizione degli utenti da Windows 10.