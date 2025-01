Microsoft rende gratuito Think Deeper per tutti gli utenti Copilot

“Le possibilità qui sono davvero infinite”. Con queste parole Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, celebra l’apertura della funzionalità Think Deeper a tutti gli utenti di Copilot, rendendo gratuita una tecnologia avanzata basata sui modelli di ragionamento sviluppati da OpenAI. Un passo significativo che elimina le barriere precedenti riservate agli abbonati premium.

Inizialmente introdotta nell’ottobre 2024 per gli utenti di Copilot Pro, Think Deeper utilizza i modelli di ragionamento avanzati per fornire risposte dettagliate e passo dopo passo a problemi complessi. La tecnologia, lanciata da OpenAI nel settembre 2024, si distingue per la capacità di dedicare più tempo alla riflessione, migliorando la precisione in settori come scienza, codifica e matematica.

Da oggi, questa funzione è accessibile direttamente dal sito web o dall’app mobile di Copilot. Gli utenti possono semplicemente cliccare sul pulsante “Think Deeper” nella barra delle query e attendere circa 30 secondi per ricevere una risposta approfondita. L’iniziativa punta a democratizzare l’accesso alle capacità avanzate dell’intelligenza artificiale, ampliando la platea di utilizzatori.

Secondo Suleyman, questa decisione rappresenta un punto di svolta: “Abbiamo molto altro in cantiere che non vedo l’ora di condividere. Nel frattempo, lasciate che Think Deeper alleggerisca parte del carico mentale!”

Questa mossa strategica potrebbe consolidare la posizione di Microsoft come leader nel settore tecnologico, stimolando una maggiore adozione di Copilot. Inoltre, la scelta di rendere gratuita una funzionalità così avanzata potrebbe influenzare le strategie dei concorrenti, incentivandoli a offrire soluzioni simili a costo zero, con evidenti benefici per gli utenti finali.

Nonostante alcuni esperti evidenzino i tempi di risposta più lunghi dei modelli di ragionamento rispetto alle query standard, i vantaggi in termini di precisione e dettaglio rendono Think Deeper una risorsa preziosa per chi affronta problemi complessi. Questa innovazione segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’AI, spingendo i limiti delle sue capacità.

In definitiva, l’apertura di Think Deeper a tutti gli utenti non è solo un progresso tecnologico, ma una dichiarazione d’intenti da parte di Microsoft: rendere l’intelligenza artificiale avanzata uno strumento quotidiano, accessibile e utile per affrontare le sfide del mondo moderno.