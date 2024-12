Microsoft rilascia un update urgente: PC da aggiornare subito

Come di consueto, anche per il mese di dicembre Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday. Ossia un aggiornamento del sistema operativo, utile per fixare alcuni bug ed errori a livello di usabilità, di interfaccia e di sicurezza. Questa versione risulta però essere più urgente delle altre. Il motivo? Va a correggere ben 71 vulnerabilità all’interno dei sistemi operativi Windows e in altri software.

Un numero molto alto, soprattutto perché nella lista figura anche una cosiddetta zero day. Ecco dunque che il consiglio dell’azienda americana è di procedere quanto prima col download e con l’installazione del Patch Tuesday più aggiornato. In modo da poter navigare e utilizzare tutti i prodotti dell’azienda senza alcun tipo di problema.

Microsoft rilascia il Patch Tuesday: tutte le novità di dicembre

Un vero e proprio allarme che ha obbligato Microsoft ad intervenire subito con il Patch Tuesday di dicembre. Tra le 71 vulnerabilità scovate all’interno dei suoi sistemi operativi, infatti, l’azienda ha individuato anche una zero day con un Proof of Concept disponibile online. Che vuol dire? Che è possibile sfruttarla attivamente con un attacco malware, sebbene al momento non ci siano dettagli tecnici a riguardo.

Oltre a questa, delle 71 vulnerabilità riscontrate ce ne sono ben 17 classificate con un indice di gravità critico. Ossia potenzialmente molto pericolose, qualora hacker e cybercriminali dovessero individuarle e riuscire a sfruttarle a proprio piacimento.

Come fare dunque per procedere con l’aggiornamento? Su Windows 11, basta andare in Start, Impostazioni, Windows Update e fare clic su Verifica disponibilità aggiornamenti. Da Windows 10, invece, bisogna andare su Start, Impostazioni, Aggiornamento e sicurezza, Windows Update e poi scegliere la voce Controlla Aggiornamenti. Qualora la patch dovesse già essere disponibile, sia il download che l’installazione partiranno in automatico. Ti ricordiamo che, dal Pannello di controllo, puoi anche configurare Windows Update in modo che installi in autonomia tutti gli aggiornamenti software e le patch messe a disposizione da Microsoft.