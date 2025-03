Microsoft si prepara a lanciare una Xbox portatile: ecco cosa aspettarsi

Un nuovo dispositivo Xbox portatile potrebbe presto ridefinire il panorama del gaming portatile. Secondo indiscrezioni, Microsoft sta collaborando con un produttore OEM di PC gaming per sviluppare il cosiddetto progetto Keenan, un sistema portatile basato su Windows che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno. Con questa mossa, l’azienda di Redmond punta a competere con prodotti di successo come lo Steam Deck, offrendo un’esperienza unica e innovativa per i giocatori.

Il dispositivo si distingue per una possibile interfaccia utente progettata appositamente per il gaming in mobilità. L’obiettivo è superare i limiti di Windows, tradizionalmente pensato per monitor di grandi dimensioni e controlli tramite mouse e tastiera. Grazie all’esperienza maturata con le console Xbox, Microsoft potrebbe sviluppare un’interfaccia leggera e intuitiva, perfettamente ottimizzata per un utilizzo portatile.

Un sistema operativo ottimizzato per i gamer

Il nuovo dispositivo potrebbe essere equipaggiato con una versione semplificata di Windows, progettata per migliorare le prestazioni e ottimizzare la durata della batteria. Questa configurazione potrebbe ridurre i processi in background e minimizzare aggiornamenti automatici non essenziali, offrendo così un’esperienza di gioco più fluida e dedicata.

Un ecosistema aperto

Per conquistare una fetta di mercato più ampia, il progetto Keenan potrebbe garantire la compatibilità con piattaforme di terze parti come Steam, Epic Games Store e GoG. Questa apertura renderebbe il dispositivo una scelta versatile, capace di soddisfare sia i fan dell’ecosistema Xbox che i giocatori PC.

Retrocompatibilità come punto di forza

Un altro aspetto cruciale potrebbe essere la possibilità di giocare ai titoli delle precedenti generazioni Xbox. La retrocompatibilità, già un punto di forza delle console di Microsoft, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il nuovo dispositivo portatile, attirando i fan storici del marchio.

Opzioni hardware per tutti i gusti

Seguendo la strategia delle console Xbox Series S e X, Microsoft potrebbe proporre diverse varianti del dispositivo, con opzioni economiche e premium. Questa diversificazione permetterebbe di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori, offrendo soluzioni differenziate per potenza hardware, qualità dello schermo e dimensioni.

Certificazione “Made for Xbox”

Un programma di certificazione dedicato potrebbe assicurare che i giochi funzionino senza problemi sul dispositivo. Questa iniziativa semplificherebbe la scelta dei giochi compatibili, offrendo agli utenti una maggiore sicurezza e chiarezza sulle capacità del prodotto.

Con il progetto Keenan, Microsoft sembra pronta a entrare nel mercato del gaming portatile con un prodotto che punta a innovare e competere con i leader di settore. L’attesa per scoprire se questo dispositivo sarà all’altezza delle aspettative è alta.