Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN: riparmia 100€ con il coupon sconto Amazon

È il momento di ottimizzare il tuo setup di giochi per vincere anche le sfide più complesse con il Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN! Oggi su Amazon è disponibile a soli 399 euro con un coupon di sconto da 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN dispone di un processore AMD Ryzen 9 6900HX basato sull’architettura Zen 3+ e sulla tecnologia a 6 nm: questo si traduce in una maggiore potenza, velocità ed efficienza per quanto riguarda tutti i tuoi giochi preferiti come APEX, CSGO, PUBG, COD, LOL e così via.

Il dispositivo è dotato, inoltre, dell’innovativa scheda grafica Radeon 680M che offre un frame rate quasi 8 volte superiore rispetto al modello precedente. In questo modo potrai letteralmente immergerti nei giochi sentendoti sempre protagonista dell’azione.

La memoria DDR5 preinstallata è super veloce ed offre un’esperienza più veloce e più fluida durante il caricamento delle applicazioni e l’esecuzione dei giochi.

Allo stesso tempo, potrai scegliere tra tre modalità di funzionamento in base alle tue esigenze del momento: la Modalità Silenziosa con il suono della ventola bassissimo per un lavoro leggero e silenzioso, la Modalità Automatica adatta a progetti di lavoro o di intrattenimento di media entità, e la Modalità Prestazioni per migliorare l’esperienza di gioco.

