Mini PC Lenovo: potenza e compattezza a prezzo stracciato, solo su Amazon

Se cerchi un mini PC potente e compatto, il Lenovo ThinkCentre Tiny Core i5 a soli 379 euro grazie ad un coupon sconto del 5%, è un’occasione da non perdere. Questo piccolo gioiello tecnologico combina alte prestazioni e dimensioni ridotte, ideale per chi ha bisogno di un computer versatile senza sacrificare spazio prezioso sulla scrivania.

Prestazioni elevate in un formato mini

Il cuore pulsante di questo Mini PC Lenovo è il processore Intel Core i5-8500T, un chip a sei core con una frequenza massima di 4.00 GHz, perfetto per affrontare qualsiasi sfida lavorativa o di intrattenimento. La configurazione hardware è completata da 32 GB di RAM DDR4, che garantiscono una gestione fluida anche delle attività più impegnative, e da un’unità SSD NVMe da 512 GB, che assicura tempi di avvio rapidi e trasferimenti di dati ultraveloci.

Con dimensioni di appena super compatte, il ThinkCentre Tiny è perfetto per chi ha poco spazio a disposizione. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una connettività sorprendentemente ricca: tre porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, una USB 3.2 Gen 1 di tipo C, due USB 3.2 Gen 2 di tipo A, uscite video HDMI e DisplayPort, una porta Ethernet e un jack audio combinato per cuffie e microfono. Insomma, tutto ciò che serve per collegare i tuoi dispositivi preferiti.

Software preinstallato e accessori inclusi

Un grande vantaggio di questa offerta è la presenza di Windows 11 Pro e della suite Office 2021 già preinstallati. Questo significa che potrai iniziare a lavorare fin dal primo avvio, senza la necessità di ulteriori acquisti software. Una comodità che fa la differenza per professionisti e studenti.

Il pacchetto comprende anche un alimentatore originale e una chiavetta USB con funzionalità Wi-Fi e Bluetooth integrate. A completare l’offerta, una garanzia di 36 mesi, che ti assicura tranquillità e supporto a lungo termine. È un investimento intelligente per chi cerca qualità e affidabilità.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: il Lenovo ThinkCentre Tiny Core i5 è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 379 euro grazie ad un coupon sconto del 5%. Coniuga prestazioni, compattezza e convenienza, rappresentando la scelta ideale per chiunque abbia bisogno di un computer completo in uno spazio ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.