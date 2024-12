Mini Proiettore 4K a meno di metà prezzo: esperienza cinematografica a casa tua

Non vedi l’ora di goderti i tuoi film natalizi preferiti durante il periodo delle vacanze? Allora scegli subito il Mini Proiettore 4K AKATUO, oggi disponibile su Amazon a soli 81 euro con un super sconto del 52%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Approfitta subito della mega offerta, le scorte sono in esaurimento!

Mini Proiettore 4K AKATUO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore 4K AKATUO è un gadget super versatile con cui potrai sbizzarrirti a vedere tutto cià che vuoi sempre al meglio.

La sua luminosità arriva fino a 15000L così da offrire immagini di qualità superiore, più chiare e sempre brillanti. In più, con una risoluzione nativa di 1080P e un contrasto di 10.000:1, i dettagli e i colori saranno più vivaci, regalandoti una vera esperienza cinematografica per i film serali.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto questo modello è dotato dell’ultimo Wi-Fi dual-band 5G/2.4G, quindi può connettersi ai dispositivi direttamente tramite Wi-Fi domestico in 5 secondi. Allo stesso tempo, sfruttando la modalità di trasmissione Bluetooth, puoi accoppiare altoparlanti esterni o cuffie in modalità wireless per sbloccare un’esperienza audio coinvolgente in qualsiasi momento e goderti l’effetto surround a livello cinematografico.

Le dimensioni del proiettore sono super compatte quindi puoi posizionarlo ovunque in casa e, regolando la distanza da 1,5 a 5 m, verrà visualizzato lo schermo più grande da 40″ a 200″. Inoltre, con la funzione zoom 100%-50%, è possibile regolare le dimensioni dello schermo senza spostarlo.

