Minimo storico per il Notebook da gaming HP più innovativo sul mercato

Ecco l’occasione del giorno che non puoi assolutamente perdere se sei un appassionato di videogiochi! Oggi su Amazon trovi il Notebook da gaming HP Victus 15 al suo prezzo minimo storico di soli 699 euro.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito di questa occasione speciale, non capita tutti i giorni!

Notebook da gaming HP Victus 15: le caratteristiche tecniche

Il Notebook da gaming HP Victus 15 è un dispositivo ideale se sei appassionato di videogiochi grazie ad una serie di specifiche tecniche davvero superlative.

Nello specifico, è dotato del processore Intel Core i5 12450H con Intel Integrated SoC che raggiunge una velocità fino a 4,4GHz di frequenza di boost: in questo modo potrai godere di prestazioni eccellenti così da vincere qualsiasi sfida virtuale, anche quella più complessa.

Inoltre questo modello dispone di Windows 11 Plus ottimizzato in particolar modo per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Questo vuol dire che potrai effettuare qualsiasi operazione, non solo nel settore del gaming, nella maniera più fluida ed efficiente possibile.

Allo stesso tempo ha un enorme display da 15,6″ con risoluzione FHD e modalità Antiriflesso per godere di immagini sempre nitide ed impeccabili in qualsiasi condizione di luce esterna. Il design, invece, si contraddistingue per una serie di prese d’aria su tre lati, ventilazione a 5 vie e un sistema di raffreddamento integrato proprietario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.