Modifiche ai Bonifici istantanei: le nuove norme UE da conoscere

L’Unione Europea ha recentemente introdotto una nuova normativa sui bonifici istantanei, mirata a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità dei pagamenti digitali. Il nuovo regolamento, parte della strategia sui pagamenti al dettaglio inclusa nel Digital Finance Package del 2020, rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione del sistema finanziario europeo.

Cosa Cambia con la Normativa UE

La principale novità introdotta dalla nuova normativa è l’obbligo per tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di garantire la disponibilità dei bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I fondi trasferiti devono essere disponibili sul conto del beneficiario entro 10 secondi dall’ordine del bonifico. Questo rappresenta un miglioramento rispetto ai bonifici tradizionali, che possono richiedere fino a due giorni lavorativi per essere completati​.

Il regolamento stabilisce che i costi dei bonifici istantanei non possono superare quelli dei bonifici ordinari. Questo è pensato per evitare che i PSP impongano commissioni elevate per i bonifici istantanei, rendendo così questo servizio più accessibile a tutti i consumatori e le imprese​.

Sicurezza e Verifica

Per aumentare la sicurezza dei pagamenti, la normativa introduce misure specifiche per la verifica del beneficiario. I PSP dovranno implementare un servizio di verifica dell’IBAN e del nome del beneficiario prima di autorizzare il bonifico. Questo aiuta a prevenire frodi e garantisce che i fondi siano trasferiti al destinatario corretto. Inoltre, i PSP devono effettuare controlli regolari sui clienti per verificare che non siano soggetti a sanzioni finanziarie dell’UE.

Il regolamento prevede anche che i bonifici istantanei debbano essere disponibili attraverso tutti i canali di pagamento, inclusi online banking, mobile banking e sportelli automatici. Questo assicura che tutti gli utenti possano accedere facilmente ai bonifici istantanei, indipendentemente dal metodo utilizzato per effettuare il pagamento.

Vantaggi e Limiti dei Bonifici Istantanei

I vantaggi dei bonifici istantanei sono molteplici. Innanzitutto, la rapidità del trasferimento dei fondi rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai bonifici tradizionali, che possono richiedere fino a due giorni lavorativi. Questa velocità è particolarmente utile per le imprese che necessitano di liquidità immediata e per i consumatori che si trovano in situazioni di emergenza. La disponibilità dei bonifici istantanei 24 ore su 24, sette giorni su sette, assicura che i fondi siano trasferiti in tempo reale, migliorando notevolmente l’efficienza operativa.

Tuttavia, l’implementazione dei bonifici istantanei presenta anche alcuni svantaggi. Per prevenire frodi, i PSP possono impostare limiti massimi per i bonifici istantanei, il che potrebbe risultare limitante per le transazioni di importo elevato. L’aumento del volume delle transazioni in tempo reale potrebbe anche sovraccaricare i sistemi dei PSP, richiedendo continui aggiornamenti per mantenere l’efficienza operativa e prevenire interruzioni del servizio.